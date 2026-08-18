Panettiere: Serien-Mum spricht von "inneren Dämonen"

Schauspielerin Sylvia Jefferies hat ihrer verstorbenen Serien-Tochter Hayden Panettiere mit emotionalen Worten gedacht, nachdem diese am Sonntag im Alter von 36 Jahren verstarb.

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In der Musikserie "Nashville" verkörperte die 57-jährige Jefferies die Rolle der Mutter Jolene Barnes an der Seite von Panettieres Charakter Juliette Barnes. Auf Social Media teilte sie am Montag mit, wie tief sie der plötzliche Verlust der jungen Kollegin treffe. Es brauche Zeit, um den Tod zu verarbeiten.

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Wirbelsturm

Jefferies beschrieb die Zusammenarbeit sehr ehrlich und betonte, dass Panettiere manchmal nicht einfach gewesen sei und sie sie einen Wirbelsturm genannt habe. Die spürbaren Gegensätze und die besondere Dynamik der verstorbenen Darstellerin beschrieb die Schauspielerin rückblickend so:

Sie sah eine unglaublich helle Zukunft für die Darstellerin, deren innere Dämonen zeitweise zu schwer zu ertragen waren.

Trotz äußerlicher Distanz standen sich die beiden im Herzen extrem nahe.

Ihre Geburtstage lagen exakt 20 Jahre und eine Woche auseinander.

Letzter Kontakt und Pläne

Erst kürzlich hatten die beiden Frauen wieder engen Kontakt zueinander aufgenommen, nachdem Jefferies die Memoiren der Verstorbenen mit dem Titel "This Is Me: A Reckoning" gelesen hatte. Das Duo verabredete sich sogar für ein Treffen, um am vergangenen Freitag, 14. August, gemeinsam das Konzert ihres ehemaligen Serien-Kollegen Charles Esten zu besuchen.

Panettiere und Jefferies in "Nashville". © Disney General Entertainment Content via Getty Images

Stolz auf ehrliches Buch

Jefferies zeigte sich extrem stolz darauf, dass Panettiere in ihrem Buch ihr wahres Ich gezeigt habe, was für eine so sanfte Seele schmerzhaft gewesen sein müsse. Die Serien-Mutter schloss ihre bewegende Nachricht mit den Worten, dass ihr Herz zwar gebrochen sei, sie aber Trost darin finde, dass ihre Kollegin nun ihren Frieden an der Seite ihres verstorbenen Bruders gefunden habe.