Panettiere: Tod durch Überdosis!

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist am Sonntag im Alter von 36 Jahren in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina nach einem Herzstillstand gestorben.

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Immer mehr wird über die Todesumstände von Hollywood-Star Hayden Panettiere bekannt: Laut Einsatzkräften ging der Notruf am Sonntag um 13:51 Uhr ein, woraufhin Sanitäter und Polizisten zu den Judson Mill Lofts ausrückten.

Mögliche Überdosis

Eine Bekannte hatte die Hilfskräfte verständigt, nachdem die Darstellerin nicht mehr ansprechbar war. Laut der Dailymail erlitt sie einen Herzstillstand nach einer "möglichen Überdosis".

Um welche Substanz(en) es sich handelt, die letztlich zum Tode geführt haben könnten, muss nun in der Gerichtsmedizin geklärt werden.

Panettiere und Hickerson 2019, kurz nach Anfang ihrer On/Off-Beziehung. © GC Images

Reanimationsversuche

Trotz intensiver Reanimationsversuche und Brustkompressionen vor Ort wurde die Künstlerin um 14:32 Uhr für tot erklärt. Sie wäre am kommenden Freitag 37 Jahre alt geworden. Die Polizei von Greenville und die Gerichtsmedizin haben Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, betonten jedoch, dass die vorläufigen Untersuchungen keine Hinweise auf Fremdeinwirken ergaben. Einen Tag vor dem Vorfall war sie mit ihrem Freund Brian Hickerson aus Los Angeles angereist.

Erfolgreiche Karriere seit der Kindheit

Die Schauspielerin stand bereits als Kind vor der Kamera und feierte in zahlreichen bekannten Produktionen große Erfolge. Ihre künstlerischen Stationen umfassen folgende Meilensteine:

Durchbruch mit Rollen in "Gegen jede Regel".

Weltweite Bekanntheit als Cheerleaderin Claire Bennet in der Serie "Heroes".

Zwei Golden-Globe-Nominierungen für ihre Rolle als Juliette Barnes in der Erfolgsserie "Nashville".

Auftritte in der bekannten Horror-Reihe "Scream 4" und "Scream VI" als Kirby Reed.

Privater Verlust und Rückzug

Privat hinterlässt die Darstellerin ihre elfjährige Tochter Kaya aus der früheren Beziehung mit dem ukrainischen Ex-Boxer Wladimir Klitschko. Nach einer schweren Geburt übergab die Schauspielerin später das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind an den Vater.