oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Neue Details

Panettiere: Tod durch Überdosis!

Eine Frau mit blondem Haar posiert bei einer Preisverleihung vor einer Fotowand.
© IMAGO/APress
Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist am Sonntag im Alter von 36 Jahren in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina nach einem Herzstillstand gestorben.
OE24 auf Google bevorzugen

Immer mehr wird über die Todesumstände von Hollywood-Star Hayden Panettiere bekannt: Laut Einsatzkräften ging der Notruf am Sonntag um 13:51 Uhr ein, woraufhin Sanitäter und Polizisten zu den Judson Mill Lofts ausrückten.

Mögliche Überdosis

Eine Bekannte hatte die Hilfskräfte verständigt, nachdem die Darstellerin nicht mehr ansprechbar war. Laut der Dailymail erlitt sie einen Herzstillstand nach einer "möglichen Überdosis".

Um welche Substanz(en) es sich handelt, die letztlich zum Tode geführt haben könnten, muss nun in der Gerichtsmedizin geklärt werden.

Panettiere und Hickerson 2019, kurz nach Anfang ihrer On/Off-Beziehung. © GC Images

Reanimationsversuche

Trotz intensiver Reanimationsversuche und Brustkompressionen vor Ort wurde die Künstlerin um 14:32 Uhr für tot erklärt. Sie wäre am kommenden Freitag 37 Jahre alt geworden. Die Polizei von Greenville und die Gerichtsmedizin haben Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, betonten jedoch, dass die vorläufigen Untersuchungen keine Hinweise auf Fremdeinwirken ergaben. Einen Tag vor dem Vorfall war sie mit ihrem Freund Brian Hickerson aus Los Angeles angereist.

Auch interessant

Platz 1! Eberhofer bremst sogar "Spider-Man" aus

Menowin: Nach DSDS-Sieg nun Attacke auf Bohlen

Helene Fischer: Jetzt kommt der Liebes-Hit

Erfolgreiche Karriere seit der Kindheit

Die Schauspielerin stand bereits als Kind vor der Kamera und feierte in zahlreichen bekannten Produktionen große Erfolge. Ihre künstlerischen Stationen umfassen folgende Meilensteine:

  • Durchbruch mit Rollen in "Gegen jede Regel".
  • Weltweite Bekanntheit als Cheerleaderin Claire Bennet in der Serie "Heroes".
  • Zwei Golden-Globe-Nominierungen für ihre Rolle als Juliette Barnes in der Erfolgsserie "Nashville".
  • Auftritte in der bekannten Horror-Reihe "Scream 4" und "Scream VI" als Kirby Reed.

Privater Verlust und Rückzug

Privat hinterlässt die Darstellerin ihre elfjährige Tochter Kaya aus der früheren Beziehung mit dem ukrainischen Ex-Boxer Wladimir Klitschko. Nach einer schweren Geburt übergab die Schauspielerin später das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind an den Vater.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Selfie-Show bei Dolce & Gabbana

Kartellamt geht deutsche Wettbewerbsnovelle nicht weit genug

Bub (12) nach Sturz mit E-Scooter bewusstlos

Mysteriöser Riesen-Monolith in der Wüste entdeckt

Panettiere: Todesursache bekannt!

16 neue Flugzeuge in Wien

Ronaldo & Georgina verraten Baby-Pläne

Hayden Panettiere: Polizei gibt neue Details bekannt

Panettiere: Letztes Posting zerreißt Fans

Panettiere: Verlust von Tochter Kaya "schmerzhafteste Erfahrung"