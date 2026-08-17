Menowin: Nach DSDS-Sieg nun Attacke auf Bohlen

Der Musiker Menowin Fröhlich strebt nach seinem DSDS-Sieg den nächsten Karriereschritt an und möchte in Zukunft selbst am Jurypult der Castingshow Platz nehmen.

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Im Gespräch mit RTL verriet Sänger Menowin Fröhlich, dass er sich einen Seitenwechsel vom Kandidaten zum Juror gut vorstellen könne. "Es ist vielleicht auch eine Überlegung wert, vielleicht auch mich mal in so ein Jury-Ding hereinzusetzen", erklärte er.

Seitenhieb auf Bohlen?

Sein erklärtes Ziel sei es, selbst einen Superstar zu finden, da er mehr Ahnung von Musik und ein größeres Musikverständnis habe als andere. Zudem zeigt sich der Familienvater, der sich privat auf seine Jugendliebe stützen kann und inzwischen zum neunten Mal Vater geworden ist, von seiner Wirkung auf das TV-Publikum überzeugt. Ein Auftritt von ihm in der Jury würde für enorme Aufmerksamkeit und hohe Einschaltquoten sorgen. Das scheint wie eine eindeutige Kampfansag an Pop-Titan Dieter Bohlen!

Selbstbewusste Ansage an die Branche

Vergleiche mit modernem Schlager, wie ihn etwa Beatrice Egli macht, weist der Musiker für sich zurück. Er ist fest davon überzeugt, dass sich niemand so auf der Bühne bewegen und die Musik so fühlen könne wie er. Rund 100 Tage nach seinem Triumph bei DSDS steht für ihn fest, dass die Reise hinter dem Jurypult erst richtig beginnen soll.