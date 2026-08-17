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Boris: Hier planscht er mit seiner Zoë im Luxus-Pool

Ein älterer Mann hält ein Kleinkind mit gelbem Sonnenhut im Schwimmbecken.
© Instagram
Die Tennis-Legende Boris Becker genießt derzeit gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian und der knapp einjährigen Tochter Zoë einen sommerlichen Familientrip am malerischen Comer See in Italien.
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Inmitten seiner Liebsten badet der 58-jährige Boris Becker im poolfrischen Nass und zeigt sich im puren Papa-Glück. Mit auf dem Familienausflug sind neben seiner 36-jährigen Ehefrau Lilian und Töchterchen Zoë auch seine Schwester Sabine sowie deren Tochter Carla, ihr Sohn Vincent samt Freundin.

Menschen sitzen an einem gedeckten Tisch im Freien am See mit Sonnenschirmen im Hintergrund.
Boris Becker © Instagram

Luxus-Urlaub

Für diesen Sommerurlaub hat sich die Tennis-Legende ein ganz besonderes Hotel mit viel Geschichte ausgesucht. Das über 115 Jahre alte Grand Hotel Tremezzo liegt direkt am Westufer des Comer Sees, nur zehn Kilometer Luftlinie vom Anwesen von Hollywood-Star George Clooney entfernt. Eine Nacht in diesem altehrwürdigen Gebäude beginnt bei rund 1.000 Euro und reicht bis zu 6.000 Euro.

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Historischer Ort mit Glamour

In dem Traditionshaus wurde bereits echte Filmgeschichte geschrieben. So fanden etwa Teile der Dreharbeiten zum James-Bond-Klassiker "Casino Royale" aus dem Jahr 2006 auf dem Hotelgelände statt. Bekannte Persönlichkeiten steuern das Anwesen regelmäßig an:

  • Prominente Gäste wie George Clooney, Natalie Portman, Van Morrison oder Edward Norton kommen regelmäßig zum Essen vorbei.
  • Bereits 1932 wurde hier der Hollywoodfilm "Grand Hotel" mit Greta Garbo gedreht.
  • Die heutige "Suite Garbo" ist direkt nach der verstorbenen Schauspiel-Diva benannt.

Stammgast im Promi-Hotspot

Der frühere Sportstar ist in der Unterkunft ein gerne und oft gesehener Gast. Vor fast genau einem Jahr verbrachte er hier bereits seinen Sommerurlaub – damals noch mit der schwangeren Lilian, seinen Söhnen und seiner Schwester. Auch ein aufwendiges Fotoshooting für das Magazin "Interview" fand im Frühjahr dieses Jahres auf dem Gelände des Grand Hotels statt.

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