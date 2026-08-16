oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Auf Instagram

Matthias Reim: Endlich zeigt er Tochter Romy!

© Redferns
Der Schlagerstar Matthias Reim hat das Geheimnis um seine drittälteste Tochter gelüftet und überraschend ein gemeinsames Foto mit Romy auf Instagram veröffentlicht.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte der 68-jährige Interpret des Hits "Verdammt ich lieb dich" einen gemeinsamen Schnappschuss, der im Backstage-Bereich bei einem seiner Konzerte entstand.

Geburtstagsgrüße

Der Sänger gratulierte seiner Tochter aus der Ehe mit Sarah Stanek herzlich zu ihrem Ehrentag mit den Worten: "Alles Liebe und Gute zu deinem 18. Geburtstag". Zudem fügte der Hesse eine süße Liebeserklärung an das Geburtstagskind an: "Auch wenn du jetzt volljährig bist, wirst du immer meine süße kleine Tochter bleiben. Egal, wie groß oder alt, in Liebe, dein Papa."

Auch interessant

Muskel-Influencer muss in den Knast

Schlager-Star Nino de Angelo kündigt Karriereende an

Peter Maffay muss mit Familie vor Waldbrand fliehen

Diskreter Umgang mit den Kindern

Jahrelang hat der Sänger nicht öffentlich über Romy gesprochen oder Aufnahmen von ihr geteilt. Bei seinen übrigen Nachkommen handhabt der Schlagerstar die Öffentlichkeit sehr unterschiedlich:

  • Marie (26) und Julian (29) stehen selbst in der Öffentlichkeit und folgen ihm musikalisch.
  • Das Gesicht der vierjährigen Tochter Zoe aus der Ehe mit Christin Stark wird bewusst nicht gezeigt.
  • Über Claudia (52), den verstorbenen Bastian (†35) sowie Romys Bruder Romeo (21) spricht er selten.

Enger Kontakt zur Großfamilie

Trotz der unterschiedlichen Präsenz in den Medien ist der Kontakt zu seinen Kindern eng. Der siebenfache Vater verriet in einem Interview, dass er ständig von seinen Kindern angerufen werde und diese sehr an ihm hängen würden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Neuer Eberhofer-Hype um 'Steckerlfischfiasko'

Peter Maffay muss mit Familie vor Waldbrand fliehen

Krieg im Reality-TV: Kader Loth bringt Klage ein!

Schlager-Star Nino de Angelo kündigt Karriereende an

Große Überraschung: Was hat Ballermann-Star Frenzy in Wien vor?

Schnuller im TV: Jenny Elvers sorgt für Entsetzen

Matthias Reim: Endlich zeigt er Tochter Romy!

Bill Kaulitz: Nach Gesundheits-Schock nun Detox!

Muskel-Influencer muss in den Knast