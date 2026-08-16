Matthias Reim: Endlich zeigt er Tochter Romy!

Der Schlagerstar Matthias Reim hat das Geheimnis um seine drittälteste Tochter gelüftet und überraschend ein gemeinsames Foto mit Romy auf Instagram veröffentlicht.

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Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte der 68-jährige Interpret des Hits "Verdammt ich lieb dich" einen gemeinsamen Schnappschuss, der im Backstage-Bereich bei einem seiner Konzerte entstand.

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Geburtstagsgrüße

Der Sänger gratulierte seiner Tochter aus der Ehe mit Sarah Stanek herzlich zu ihrem Ehrentag mit den Worten: "Alles Liebe und Gute zu deinem 18. Geburtstag". Zudem fügte der Hesse eine süße Liebeserklärung an das Geburtstagskind an: "Auch wenn du jetzt volljährig bist, wirst du immer meine süße kleine Tochter bleiben. Egal, wie groß oder alt, in Liebe, dein Papa."

Diskreter Umgang mit den Kindern

Jahrelang hat der Sänger nicht öffentlich über Romy gesprochen oder Aufnahmen von ihr geteilt. Bei seinen übrigen Nachkommen handhabt der Schlagerstar die Öffentlichkeit sehr unterschiedlich:

Marie (26) und Julian (29) stehen selbst in der Öffentlichkeit und folgen ihm musikalisch.

Das Gesicht der vierjährigen Tochter Zoe aus der Ehe mit Christin Stark wird bewusst nicht gezeigt.

Über Claudia (52), den verstorbenen Bastian (†35) sowie Romys Bruder Romeo (21) spricht er selten.

Enger Kontakt zur Großfamilie

Trotz der unterschiedlichen Präsenz in den Medien ist der Kontakt zu seinen Kindern eng. Der siebenfache Vater verriet in einem Interview, dass er ständig von seinen Kindern angerufen werde und diese sehr an ihm hängen würden.