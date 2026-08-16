Erstes Foto von Thomas Gottschalk nach Karriere-Aus

Im Juli kündigte Thomas Gottschalk an, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Nun ist der ehemalige "Wetten, dass...?"‑Moderator auf einem privaten Foto zu sehen, was seine Fans richtig begeistert.

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Erleichterung bei seinen Fans: Thomas Gottschalk (76) war bei einer Hochzeitsfeier zu Gast. Dabei ließ er sich mit seiner Schwester Rafaela Ackermann (66) ablichten, die das Foto dann auf Instagram postete. Gottschalk ist gut gelaunt und lächelt in die Kamera.

Vielen Fans bringt das Bild große Erleichterung. Sie freuen sich, ihren Lieblingsmoderator nach Monaten wieder zu sehen. Zahlreiche Nutzer kommentierten unter dem Beitrag. Einer schrieb: "Liebe Grüße an Thommy, er sieht gut aus." Ein weiterer kommentierte: "Absolut schön zu sehen, dass es Thomas wieder besser geht." Seine Anhänger hinterließen unzählige weitere Genesungswünsche unter dem Foto.

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Mitte Juli meldete sich Thomas Gottschalk in einem persönlichen Statement an seine Fans. Damals erklärte er, dass nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und einer dreiwöchigen Reha er krebsfrei sei. Jedoch stellte der Moderator klar, dass dieser jederzeit wieder zurückkehren könnte.