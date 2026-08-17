Beatrice Egli heizt Silbereisen-Liebesgerüchte an: "Mein Herz macht einen Sprung"

Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben seit Jahren eine enge Freundschaft. Immer wieder tauchen Spekulationen über eine mögliche Liebe auf.

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Fans spekulieren seit Jahren über die Beziehung von Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Die beiden hielten sich bei dieser Frage immer bedeckt. Im TeleZüri-"SommerTalk" bleibt Egli gegenüber der Moderatorin Patricia Boser zu Beginn bedeckt. Gegen Ende des Interviews gibt die Schlagersängerin einen tieferen Einblick in ihr Verhältnis zu Silbereisen.

Über das Verhältnis sagt sie mit einem Schmunzeln: "Wir haben eine Leidenschaft, die wir zusammen teilen. Wir haben es wunderschön und alles andere, das wissen nur wir – was wir wunderschön haben und wie es ist."

Die Moderatorin hakte nach. Sie fragte, ob das Schüren der Gerüchte für Egli und Silbereisen inzwischen beinahe zum gemeinsamen Hobby geworden sei. Egli ließ sich hier nicht herauslocken und sagte stattdessen: "Es macht einfach Freude, das mit ihm auch auf der Bühne zu teilen." Ihr gefällt besonders die Reaktionen des Publikums bei ihren gemeinsamen Auftritten.

"Mein Herz macht einen Sprung, wenn …"

Boser setzte fort und fragte Egli, ob Silbereisen ihrem persönlichen Beuteschema entspreche. Darauf antwortete die Sängerin: "Das weiß er sehr gut." Weiterhin hielt sie sich bedeckt. Jedoch betonte sie, wie wichtig ihnen der Schutz ihrer Privatsphäre sei. Zwischen den beiden hat sich eine gemeinsame Haltung entwickelt: "Bei mir ist schon immer, dass ich meine Privatsphäre sehr schütze, und bei ihm ist es mittlerweile auch so. Und durch das sind wir uns hier ganz schnell einig gewesen, dass es einen Satz zu uns gibt und der heißt: Das wissen nur wir."

Zum Ende wollte Boser von der Sängerin, dass sie einen angefangenen Satz vervollständigt. Die Moderatorin fing an: "Mein Herz macht einen Sprung, wenn …" Egli lieferte eine klare Antwort: "wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich den Florian seh und wenn ich das mache, was mich aus meiner Komfortzone bringt."