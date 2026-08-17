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Panettiere: Letztes Posting zerreißt Fans

Frau und Mann umarmen sich lachend auf einer Party, schwarz-weiß Foto.
© Instagram
Nach dem plötzlichen Tod der Schauspielerin, die nur 36 Jahre alt wurde, sind viele Fragen offen.
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Es kam überraschend, als der Vater von Hayden Panettiere mitteilte, dass sie verstorben sei: Er schrieb in dem Statement, dass seine Tochter ein unglaublich lebensfroher Mensch und eine Naturgewalt gewesen sei.

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Letztes Posting voller Freude

Drei Wochen vor ihrem Tod meldete sich die Darstellerin auf ihrer Instagram-Seite, der mehr als eine Million Menschen folgen, mit einem letzten fröhlichen Schnappschuss. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt sie lachend an der Seite des Fotografen Randall Slavin, der das Foto nach der Todesnachricht in seiner Story mit den Worten "Friede sei mit dir, H." teilte.

Emotionale Worte von Selma Blair

Besonders bewegend fiel die Reaktion von Schauspielerin Selma Blair aus, die unter dem letzten Social-Media-Beitrag der Verstorbenen ihre Verzweiflung ausdrückte. Die 54-Jährige, die bereits nach dem Tod von Panettieres Bruder Jansen im Jahr 2023 öffentlich Anteil genommen hatte, hinterließ emotionale Abschiedsworte:

  • "Ich liebe dich. Geh nicht. Geh nicht. Bitte. Bitte."
  • "Ich liebe dich, meine Freundin."
  • "Ich sterbe. Bitte sei noch hier."

Fans berührt

Auch ihre Fans sind tief getroffen. Auf Insta ist zu lesen: "RiP Queen, wir vergessen dich niemals", "Ich bin höllisch traurig", "Es tut mir so leid, dass die Industrie dich kaputt gemacht hat. Ich hoffe, dass du mit deinem Bruder in Frieden ruhst. Es bricht mir das Herz", "mein Herz schmerzt".

Untröstliche Weggefährten und Bestseller-Erfolg

Auch andere Wegbegleiter wie Talkshow-Legende Rosie O’Donnell zeigten sich nach der Nachricht von ihrem Tod im Netz untröstlich. Beruflich feierte die Schauspielerin kurz vor ihrem Ableben noch einmal große Erfolge mit ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning", die am 19. Mai erschienen waren. Acht Tage nach der Veröffentlichung schaffte es das Werk auf Platz vier der Bestsellerliste der New York Times. In dem Buch thematisierte sie offen ihre Alkoholsucht, Depressionen, Gewalt in Beziehungen und den enormen Druck in der Unterhaltungsindustrie.

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