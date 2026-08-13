Nach Fuß-Amputation: Andreas Giebel zurück im TV!

Große Freude bei den Fans von "Watzmann ermittelt": Andreas Giebel steht trotz seines schweren gesundheitlichen Schicksalsschlags wieder vor der Kamera.

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Seit Mitte Juni laufen in Berchtesgaden und rund um den Watzmann die Dreharbeiten zur achten Staffel der beliebten ARD-Krimiserie. Insgesamt zwölf neue Folgen entstehen – und Giebel ist wieder Teil des Ensembles.

Im Juni war bekannt geworden, dass dem Schauspieler wegen einer langwierigen gesundheitlichen Problematik der rechte Fuß amputiert werden musste. Eine offene Wunde war demnach nicht mehr verheilt. Die Nachricht hatte bei vielen Fans für große Sorge gesorgt.

Doch nun gibt es gute Nachrichten: Giebel steht wieder für "Watzmann ermittelt" vor der Kamera. Bereits zuvor hatte eine ARD-Sprecherin bestätigt, dass er auch in der achten Staffel dabei sein wird.

Sein Schicksal wird in die Serie eingebaut

Auch seine Serienfigur Benedikt Beissl erlebt in den neuen Folgen einen schweren Einschnitt. Bei einem Einsatz gerät der Kommissar in Lebensgefahr und wird durch eine Schussverletzung schwer getroffen.

© RD/Lucky Bird Pictures/Laurent Trümper

Beissl überlebt und unterstützt seine Kollegen anschließend zeitweise vom Krankenbett aus. Damit bleibt Giebel trotz der veränderten Situation ein zentraler Bestandteil der Serie.

Neue Gesichter im Revier

Neben Andreas Giebel sind auch Peter Marton als Jerry Paulsen und Katharina Leonore Goebel als Sophia Strasser wieder dabei.

Neu zum Team stößt Aglaia Szyszkowitz als Kommissarin Dr. Kira Cortesi. Außerdem übernimmt Arne Kübler die Rolle des Polizeiobermeisters Lukas Huber. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.