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Auftritt eskaliert

"Geh scheißen!": Jazz Gitti liefert sich wilden Bühnen-Streit mit ATV-Star

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Was für ein Auftritt! Bei einem Konzert von Jazz Gitti (80) ist es zu einem heftigen Zwischenfall gekommen. Reality-Star und Rapper "King Kev" stürmte auf die Bühne, schnappte sich das Mikrofon der Sängerin – kurz darauf eskalierte der Streit.
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Der Reality-Star veröffentlichte selbst ein Video des Vorfalls auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie er während des Auftritts von Jazz Gitti auf die Bühne geht und ihr das Mikrofon aus der Hand nimmt.

Anschließend wendet er sich an das Publikum und spricht über den früheren Streit der beiden bei "Forsthaus Rampensau". Dabei beschimpft er die Sängerin massiv.

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Jazz Gitti versucht daraufhin, ihm das Mikrofon wieder abzunehmen. Als das nicht gelingt, beißt sie ihn in den Oberarm. King Kev kommentiert die Situation weiter und beschimpft die 80-Jährige ebenfalls.

"Geh scheißen, du Oaschloch"

Dann versucht Jazz Gitti, den Reality-Star von der Bühne zu drängen. Der Streit wird immer lauter. Schließlich sagt sie zu ihm: "Geh scheißen, du Oaschloch."

King Kev kündigt daraufhin noch einen eigenen Auftritt an, wirft Jazz Gitti das Mikrofon zurück und verlässt die Bühne. Im Hintergrund ist ein Zuschauer zu hören, der offenbar überrascht fragt: "Ist keine Polizei vor Ort?"

Ob tatsächlich die Polizei eingeschritten ist oder ob es nach dem Vorfall weitere Konsequenzen gab, ist derzeit nicht bekannt.

Nicht der erste Streit

Die beiden sind bereits aus "Forsthaus Rampensau" bekannt. Dort gerieten Jazz Gitti und King Kev ebenfalls heftig aneinander. Ein geschmackloser Rap des selbsternannten Rappers sorgte damals für Aufregung – Jazz Gitti ging daraufhin wütend auf ihn los.

Jetzt ist der Streit offenbar abseits der TV-Kameras erneut eskaliert.

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