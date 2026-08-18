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Panettiere-Tod: Jetzt spricht Ex Klitschko

Ein Mann im Anzug und eine Frau im schwarzen Outfit auf rotem Teppich bei einer Gala.
© IMAGO/APress
Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat sich auf Instagram zum tragischen Tod seiner früheren Lebensgefährtin Hayden Panettiere geäußert und seine tiefe Trauer bekundet.
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Wladimir Klitschko hat sich zum Tod von Hayden Panettiere, Ex-Freundin  und Mutter seiner Tochter geäußert: Der 50-Jährige erklärte, dass seine Familie sich nach der Nachricht in einem Zustand des tiefen Schocks befinde. Die Schauspielerin sei trotz der vergangenen Trennung stets ein wichtiger Teil seines Lebens geblieben und die Mutter der gemeinsamen Tochter Kaya.

Würdigung und Schattenseiten

Er würdigte das außergewöhnliche Talent der Verstorbenen, die sich eine beeindruckende Karriere aufgebaut und sich gleichzeitig den Schattenseiten einer extrem anspruchsvollen Branche gestellt habe. Nichts könne die gemeinsam verbrachte Zeit oder ihren Platz im Leben der Familie jemals auslöschen.

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Versprechen an Tochter Kaya

In seiner emotionalen Botschaft richtete der Ex-Sportler den Blick vor allem auf das Wohl der gemeinsamen elfjährigen Tochter Kaya. Er betonte dabei folgende Punkte:

  • Er wird gegenüber Tochter Kaya stets mit großem Respekt über deren Mutter sprechen.
  • Er sorgt dafür, dass das Mädchen die Verstorbene genau so in Erinnerung behält, wie sie war.
  • Sein tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern der Schauspielerin sowie ihren Weggefährten und Fans.
  • Sein tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern der Schauspielerin sowie ihren Weggefährten und Fans.
Ein Mann und eine Frau in eleganter Kleidung stehen vor einer hellen Betonwand.
Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko. © Getty Images

Bitte um Ruhe

Der Ex-Profi bat die Öffentlichkeit darum, die Privatsphäre seiner Familie in dieser schwierigen Phase zu respektieren und ihr Raum zum Trauern zu geben.

"Ruhe in Frieden, Hayden"

Das Paar lernte sich im Jahr 2009 kennen und erlebte nach einer zwischenzeitlichen Trennung eine Verlobung im Jahr 2013 sowie die Geburt der gemeinsamen Tochter im Dezember 2014. Nach der endgültigen Auflösung der Verlobung im Jahr 2018 lebte das Kind fortan beim Vater. Mit den Worten "Ruhe in Frieden, Hayden" schloss der Sportler seine Mitteilung.

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