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Bayern-Überraschung um Harry Kane (33)

Ein Fußballspieler des FC Bayern München jubelt mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Der FC Bayern München absolviert bei Bundesliga-Absteiger Heidenheim seine Generalprobe für den anstehenden Franz-Beckenbauer-Supercup. Superstar Harry Kane steht dabei vor einer möglichen Rückkehr.
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Der Engländer zeigte sich bei seiner ersten Trainingseinheit im Rahmen des FC-Bayern-Team-Days nach dem WM-Urlaub in guter Verfassung. Gemeinsam mit Michael Olise sorgte der Angreifer bei zahlreichen Übungen für Torgefahr. Nach der Einheit äußerte sich der Stürmer in der Mixed Zone zu seinem aktuellen Zustand.

Erste Einheiten nach der Sommerpause

"Es lief gut. Nach einer Pause von drei oder dreieinhalb Wochen ist man sich nie ganz sicher, wie man sich fühlen wird. Es sah gut aus. Jetzt geht es nur darum, wieder in den Rhythmus zu kommen", erklärte Kane. Spielminuten beim Testmatch könnten helfen, um für das anstehende Duell am Samstag gegen den Vize-Meister fit zu sein.

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Einsatzzeiten für die Leistungsträger

Sportvorstand Max Eberl äußerte sich am Samstag ebenfalls zur Kaderplanung. Auf BILD-Nachfrage erklärte der Bayern-Boss: "Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht der ein oder andere die ersten Minuten bekommt, um ein paar Minuten gesammelt zu haben für Samstag." Damit schlägt der Verein den Bogen zu Leistungsträgern wie Kane, Olise und Dayot Upamecano.

Mögliche Minuten

Trainer Vincent Kompany könnte dem Trio etwas Einsatzzeit gewähren, um für den Kampf um den ersten Titel gerüstet zu sein. Ob der Nationalstürmer am Samstag aufläuft, entscheidet sich in den kommenden Tagen. "Ich habe in meiner Karriere fast jedes Jahr in solchen Turnieren gespielt. Wir müssen abwarten. Ob es 90 Minuten oder 45 sind, hängt davon ab, wie ich mich diese Woche fühle. Aber natürlich wissen wir, dass es ein wichtiges Spiel ist", betonte Kane, der auf den Saisonstart brennt.

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