Superstars reagieren auf Musiala-Schock

Große Sorge um Jamal Musiala! Gleich zweimal sorgte der Bayern-Star mit einem Zusammenbruch auf dem Platz für bange Momente. Jetzt spricht das deutsche Ausnahmetalent offen über die Hintergründe – und die Fußball-Welt reagiert mit einer Welle der Anteilnahme.

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Erst im Test gegen RB Leipzig, dann wenige Tage später gegen Heidenheim: Musiala sackte plötzlich zusammen. Besonders dramatisch war die Szene in Heidenheim. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wirkte der 23-Jährige plötzlich völlig abwesend, blickte ins Leere und reagierte nicht auf seine Mitspieler. Kurz darauf ging er zu Boden. Schockstarre auf dem Rasen!

Doch was steckt dahinter? Musiala selbst klärte wenig später auf. Die Aussetzer stehen demnach im Zusammenhang mit sogenannten Absencen. Dabei handelt es sich um kurze epileptische Anfälle, bei denen die Hirnaktivität vorübergehend gestört ist. Betroffene wirken für einige Sekunden wie weggetreten, blicken ins Leere und reagieren nicht auf Ansprache. Danach ist die normale Wahrnehmung meist rasch wieder da.

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Alaba, Bellingham & Co. senden Grüße

Die Nachricht über Musialas Gesundheitszustand verbreitete sich schnell – und löste unter den Fußball-Stars große Anteilnahme aus. Einer der ersten, der sich meldete, war Österreichs Teamkapitän David Alaba. Der Ex-Bayern-Star teilte Musialas Foto in seiner Instagram-Story und setzte dazu betende Hände und ein rotes Herz.

Auch Musialas enger Freund Jude Bellingham reagierte mit mehreren roten Herzen. Dazu kamen Genesungswünsche von Florian Wirtz, Manuel Neuer, Jonathan Tah und Nathaniel Brown. Kumpel Nick Woltemade schickte ebenfalls eine Botschaft, während TV-Experte Lothar Matthäus Musiala mit einem kurzen "Stay strong" Mut machte.

Selbst der 1. FC Heidenheim stellte die sportliche Rivalität sofort hinten an und wünschte dem Bayern-Star alles Gute. Die Botschaft ist klar: Jetzt zählt nur Musialas Gesundheit.

Musiala gibt sich kämpferisch

Trotz der beunruhigenden Szenen bleibt Musiala positiv. Die Diagnose bedeutet zwar einen Rückschlag, ist aber keineswegs automatisch das Ende seiner Karriere. Gemeinsam mit den behandelnden Spezialisten soll nun genau beobachtet werden, wie sich die Absencen entwickeln und wie sie sich kontrollieren lassen.

Auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl zeigte sich nach dem Vorfall tief betroffen. In solchen Momenten, betonte er sinngemäß, rücke der Fußball zusammen. Und genau das bekommt Musiala jetzt zu spüren: Von Alaba bis Bellingham, von den Teamkollegen bis zu den Fans – die Fußball-Welt steht geschlossen hinter dem Bayern-Juwel.