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Wer is der Trottel?

"Fast verhaftet!" Arnautovic erzählt unglaubliche Bayern-Story

Phillip Platzer
von
© GEPA pictures
ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic sorgt derzeit auf TikTok für Wirbel. Der Wiener war zu Gast bei Streamer "Marli" und plauderte einige unbekannte Geschichten aus. Dazu gab es witzige Telefonate mit David Alaba und Mario Balotelli.
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Der deutsche Streamer Marli hatte ganz großen Besuch bei sich daheim im "Kinderzimmer". Marko Arnautovic stattete ihm einen Besuch ab - Clips machen derzeit auf Instagram und TikTok die Runde.

Arnautovic wählte seine beste Mitspieler-Elf aller Zeiten. Weil Marli immer wieder mit ihm diskutieren wollte, rief er kurzerhand David Alaba und auch Mario Balotelli an, um seine Argumente zu bekräftigen. Da war der sonst so vorlaute Marli gleich "schmähstad".

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Das absolute Highlight war aber eine Story aus Arnautovic" Inter-Zeit. "Die Geschichte kennt keiner, pass auf!"

Geniale Bayern-Story

"Ich war jung, habe nach dem Spiel gegen die Bayern meine Akkreditierung verloren. Da bin ich fast zwei Mal verhaftet worden. Dann ist der Co-Trainer gekommen und hat gesagt: Nein, der spielt bei uns. Dann hat er gesagt: Setz dich jetzt in den Bus und gib eine Ruhe!"

"Ich natürlich wieder ausgestiegen, kennst mich. Dann bin ich zum Bayern-Bus rüber und bin eingestiegen. Dann bin ich zum Louis van Gaal hin und hab gesagt: Hey, gutes Spiel! Alle haben deppat geschaut, haha, wer ist der Trottel? Dann ist wieder die Polizei gekommen und der Co-Trainer hat mich wieder mitgenommen."

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