Ein Pilot aus Österreich wollte vor dem Champions League-Hit offenbar das Stadion filmen. Doch der Flughafen-Tower schlug Alarm. Die Polizei kassierte Drohne und Aufnahmen.

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Alarm vor dem LASK-Auftritt in der Champions League: Knapp sieben Stunden vor dem Anpfiff rückte die Polizei beim Aspmyra-Stadion an. Zu Mittag meldete der Kontrollturm des Flughafens von Bodø eine Drohne beim Stadion. Dort treffen die Linzer auf Bodø/Glimt (18.45 Uhr im Sport24-Liveticker). Die Beamten rückten aus, beschlagnahmten das Gerät und zeigten den Piloten an.

"Das liegt innerhalb der Flugverbotszone und in der Nähe des Flughafens", erklärte Polizeieinsatzleiter Thomas Jærnæs Coe der Lokalzeitung "Avisa Nordland". Auch "Aftenposten" berichtete über den unerlaubten Flug vor der Champions-League-Partie.

Pilot soll Stadion gefilmt haben

Um 12 Uhr meldete die Polizei von Nordland, dass ihre Beamten mit dem Piloten in Kontakt seien. Sieben Minuten später folgte der Eintrag zur Anzeige. "Wir haben ein Verfahren eingeleitet und die Drohne beschlagnahmt", sagte der Einsatzleiter.

Was der Mann vorhatte, schilderte er dem Sender NRK: "Die Person wollte wohl das Stadion filmen." Nach seinen Angaben kam der Pilot aus den Reihen der Österreicher.

"Avisa Nordland" berichtete zudem von einer Verbindung zum LASK. Ob der Pilot tatsächlich im Auftrag des Klubs unterwegs war, konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen. Dieser habe nicht verstanden, warum der Flug dort verboten sei, schilderte Coe. Der Einsatzleiter mahnte: "Es ist wichtig, dass sich auch Ausländer mit den Regeln für Drohnenflüge in Norwegen vertraut machen."

Schnee und Eis rund um die Arena: Für die vereisten Tribünen verbrauchten die Gastgeber bereits zweieinhalb Tonnen Salz. © GEPA pictures

Warum der Flug beim Stadion so heikel ist

Die Nähe zum Flughafen macht den Vorfall besonders brisant. Innerhalb von fünf Kilometern um einen Flughafen brauchen Drohnenpiloten in Norwegen eine Genehmigung der örtlichen Flugverkehrskontrolle.

Es geht um die Sicherheit im Luftraum: Der Tower muss wissen, wo, wie hoch und wie lange eine Drohne fliegt. Außerdem muss er den Piloten erreichen können, wenn das Gerät landen soll – etwa weil ein Rettungshubschrauber durch das Gebiet muss. Darauf weist der norwegische Flughafenbetreiber Avinor hin.

Tonnenweise Salz gegen vereiste Tribünen

Im Stadion hatten die Gastgeber unterdessen mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Selbst die Sitze auf den überdachten Tribünen waren zugefroren. Seit Freitagmorgen waren die Helfer damit beschäftigt, Eis abzuschlagen, zu schaben und zu streuen.

"Wir haben zweieinhalb Tonnen Salz verbraucht und zwei weitere Tonnen geliefert bekommen", sagte Stadionchef Per-Magne Helskog Emilsen dem NRK. Die Wetterentwicklung der vergangenen Tage habe man beim Klub unterschätzt.

Dick eingepackt zum Abschlusstraining: Der LASK will in Bodø seinen dritten Champions-League-Sieg in Serie holen. © GEPA pictures

Kühbauer will den dritten Sieg in Serie

Auf dem Kunstrasen wollen die Norweger dem LASK den nächsten Dämpfer verpassen. Bodø/Glimt holte seine bisherigen vier Champions-League-Punkte allesamt zu Hause: 1:0 gegen Dortmund, 0:0 gegen Lille.

Die Linzer kommen allerdings mit zwei Siegen in Serie und sechs Zählern nach Norwegen. Nach Sporting und Slovan soll auch Bodø Punkte bringen. Kühbauer weiß, was seine Mannschaft erwartet: "Dort hatten schon viele Mannschaften Probleme." Sein Ziel bleibt klar: "Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf diese Herausforderung und werden alles daransetzen, etwas mitzunehmen."