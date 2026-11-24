Ein Tor, eine Vorlage – und trotzdem eine Ansage von "Baumi". Vor dem Duell mit Lens bekommt Leipzigs Matchwinner Gruda Nachhilfe vom ÖFB-Star.

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Den Schuh hat Brajan Gruda längst wieder an. Christoph Baumgartner will ihm die Aktion trotzdem nicht so schnell durchgehen lassen. Vor Leipzigs Champions-League-Heimspiel gegen Lens am heutigen Dienstag (21 Uhr, Sky Sport Austria und im Sport24-Liveticker) kündigte der ÖFB-Teamspieler Gesprächsbedarf an: "Dieser Schuhwurf ist unnötig. Das wird er auch von mir dreimal hören bis zum nächsten Spiel."

Eine Ansage an den Mann, der beim 5:1 in Berlin gerade zum Spieler des Spiels gewählt worden war. Baumgartner hatte nach dem klaren Sieg allerdings genauer hingeschaut. Und dabei nicht nur Grudas Tor und seine Vorlage gesehen.

Erst fliegt der Schuh, dann kommt Gelb

Gerade einmal fünf Minuten waren an der Alten Försterei gespielt, als Gruda im Zweikampf mit Unions Derrick Köhn einen Schuh verlor. Schiedsrichter Christian Dingert ließ weiterspielen. Der 22-Jährige griff nach seinem Schuh und schleuderte ihn auf den Rasen. Die Antwort des Referees: Gelb.

Hinterher war dem deutschen Nationalspieler selbst klar, dass er sich diese Verwarnung hätte sparen können. "Das war nicht so clever, wird auch nicht mehr passieren. Der Schiedsrichter und ich haben schon darüber gesprochen", sagte Gruda bei Sky.

Baumgartner wollte es bei der Einsicht nicht belassen. Der Teamspieler ist seit dieser Saison Stellvertreter von Kapitän David Raum. Trainer Martín Demichelis hat ihm damit auch in der Kabine Verantwortung übertragen.

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Gruda weiß, was er an "Baumi" hat

Dass der Österreicher deutliche Worte findet, nimmt ihm Gruda nicht übel. "Der Baumi hilft mir immer, wenn ich wilde Sachen mache. Das passiert aber nicht so oft", erklärte der Offensivspieler.

Und Baumgartner weiß wiederum, was sein fünf Jahre jüngerer Kollege am Ball kann: "Der hat ein wahnsinniges Talent, eine wahnsinnige Qualität."

In Berlin lieferte Gruda nach der Pause die passenden Belege. Erst bereitete er Rômulos Führungstreffer zum 2:1 vor (50.), dann schloss er nach Zuspiel von Christopher Nkunku mit dem ersten Kontakt zum 3:1 ab (72.). Bei der Wahl zum Spieler des Spiels erhielt er 51 Prozent der Stimmen.

Auch Baumgartner hatte seinen Anteil am Erfolg. Bei seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz dieser Saison wurde er von Zeno van den Bosch im Strafraum am Fuß getroffen (16.). Nach Videobeweis gab es Elfmeter, Antonio Nusa verwandelte zum 1:0 (18.).

Baumgartner rechnet vor: Zehn Punkte sollen her

Heute braucht Leipzig die beiden auch international. Während das 5:1 bei Union Selbstvertrauen brachte, steht der Klub in der Champions League unter Druck: Drei Punkte aus vier Spielen sind bisher zu wenig für einen Platz in den Play-offs.

Baumgartner hat die nötige Aufholjagd bereits durchgerechnet. "Ich glaube, dass wir ungefähr zehn Punkte brauchen", sagte er nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Manchester City.

Sieben Zähler fehlen auf diese persönliche Zielmarke. Zwei Siege und ein Unentschieden aus den verbleibenden vier Partien würden dafür reichen. Eine Garantie auf das Weiterkommen wären zehn Punkte allerdings nicht.

Baidoo wartet auf Baumgartner

Auf der Gegenseite könnte Baumgartner auf seinen ÖFB-Kollegen Samson Baidoo treffen. Der Verteidiger wird in der Lens-Abwehr erwartet – und hat mit seinem Team nach dem jüngsten 1:9 gegen Como einiges gutzumachen.

Auch die Franzosen haben erst drei Punkte gesammelt. Inzwischen steht mit Didier Digard bereits der dritte Cheftrainer dieser Saison an der Seitenlinie. Leipzig-Coach Demichelis erwartet nach dem Debakel eine Reaktion des Gegners.

Nach Lens warten auf Leipzig in der Ligaphase noch Manchester United, Schachtar Donezk und Feyenoord Rotterdam.