Vor fast zwei Jahren schockte sein schwerer Trainingssturz die Skiwelt. Jetzt steht der Kitz-Doppelsieger vor seiner Rückkehr in den Weltcup.

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Zweimal triumphierte er auf der Streif, dann musste er sich nach einem verheerenden Sturz zurückkämpfen. Jetzt steht Cyprien Sarrazin wieder im französischen Aufgebot: Der 32-Jährige wurde am Montag für den Super-G am Samstag (19.45 Uhr, ORF 1) in Copper Mountain nominiert.

Damit könnte eine fast zweijährige Wettkampfpause enden. Seit seinem Trainingsunfall in Bormio am 27. Dezember 2024 hat Sarrazin kein Rennen mehr bestritten.

Vom Streif-Triumph zur schweren Kopfverletzung

Im Jänner 2024 hatte der Franzose beide Kitzbühel-Abfahrten gewonnen. Die Streif wurde zur Bühne seines bislang erfolgreichsten Winters: Vier Weltcupsiege gelangen ihm in der Saison 2023/24, neben dem Doppelpack in Tirol auch in der Abfahrt von Bormio und im Super-G von Wengen.

Ausgerechnet auf der Stelvio verunglückte Sarrazin elf Monate später schwer. Beim Abfahrtstraining erlitt er eine Blutung innerhalb des Schädels, die operativ behandelt werden musste. Dazu kamen Verletzungen an Fuß und Knie.

Es folgte eine lange Rehabilitation. Erst im Dezember 2025 stand Sarrazin wieder auf Ski. Die ersten Schwünge dienten zunächst der Freude am Fahren. Ein Renn-Comeback war damals noch offen.

Rettungskräfte versorgen Sarrazin nach seinem schweren Sturz. Eine Blutung im Schädel musste operiert werden. © Getty Images

"Ich habe keine Angst davor"

Im April nahm Sarrazin das reguläre Training wieder auf. Im September schloss er sich der französischen Technikgruppe beim Trainingslager im argentinischen Ushuaïa an. Schritt für Schritt wurde aus der Hoffnung auf eine Rückkehr ein konkreter Plan.

Im Oktober schilderte er Eurosport, was ihn daran reizt: "Wie werde ich mit all dem umgehen, mit dieser Rückkehr in den Wettkampf? Ich freue mich darauf, es herauszufinden. Ich habe keine Angst davor."

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Trotzdem wollte sich der fünffache Weltcupsieger nicht zu früh festlegen. Die Trainingsläufe sollten zeigen, ob er schon bereit für den nächsten Schritt ist oder noch Geduld braucht.

Ein Platz im Team, der Start rückt näher

Mit der Nominierung ist die Rückkehr nun zum Greifen nah. Sarrazin gehört zu neun Franzosen, die für den ersten Super-G des Winters aufgeboten wurden. Für den Riesentorlauf am Sonntag steht sein Name nicht auf der Liste.

Sein größter Triumph: Im Jänner 2024 gewann Sarrazin beide Kitzbühel-Abfahrten. Jetzt steht er vor seinem Weltcup-Comeback. © Getty Images

Sollte er am Samstag tatsächlich aus dem Starthaus fahren, lägen zwischen seinem schweren Unfall und dem ersten Rennen danach knapp 23 Monate.