Sölden will zwei zusätzliche Weltcuprennen. Doch ÖSV-Geschäftsführer Jan Überall fordert eine Pause für die Pläne – und Zugeständnisse von Gurgl.

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Nach den Slaloms in Gurgl kommt für Söldens Super-G-Pläne Gegenwind aus dem eigenen Verband. ÖSV-Geschäftsführer Jan Überall will die zusätzlichen Rennen vorerst auf Eis legen. Stattdessen sollen die beiden Weltcup-Wochenenden im Ötztal im Kalender näher zusammenrücken.

"Es würde absolut Sinn machen, dass man ein Ötztal-Paket schnürt. Dass man Sölden und Gurgl näher zueinander rückt und die Pläne von zusätzlichen Sölden-Rennen einmal 'on hold' setzt", sagt Überall.

Eine Absage an Söldens Ausbaupläne ist damit noch nicht beschlossen. Der Vorstoß hat aber Gewicht: Noch Anfang Oktober hatten sich die Verantwortlichen ausdrücklich auf die Unterstützung des ÖSV berufen.

Erst Rückendeckung, jetzt der Ruf nach einer Pause

"Wir möchten das, und auch der ÖSV will das", erklärte Söldens Bergbahnen-Chef Jakob "Jack" Falkner damals im ORF. Seine Vorstellung: Auf die beiden Riesentorläufe am Rettenbachferner sollen eine Woche später zwei Super-G folgen. Vier Rennen an zwei Wochenenden statt des bisherigen Auftakts.

Zunächst war die Saison 2027/28 im Gespräch. Inzwischen peilt Sölden für die Erweiterung den Herbst 2028 an. Die FIS hat den Gletscherhang bereits auf seine Eignung für Speed-Rennen untersucht. Eine Zusage für das zusätzliche Wochenende steht aus.

Gurgl will nicht für Sölden Platz machen

Weiter hinten im Tal werden die Pläne mit Sorge verfolgt. Gurgl fürchtet, dass ein zweites Sölden-Wochenende den eigenen Platz im Weltcup gefährden könnte. Drei Rennwochenenden innerhalb weniger Wochen würden dann im selben Tal stattfinden – sogar innerhalb derselben Gemeinde. Gurgl gehört zu Sölden.

Dabei passen die bisherigen Termine für beide Skigebiete zum Geschäft: Sölden eröffnet im Oktober am Gletscher, Gurgl nutzt seine Slaloms im November für den Start in die Skisaison.

Genau deshalb will Gurgl seinen späteren Termin behalten. "Wenn drei oder vier Wochen später wir mit unserer Skigebietseröffnung kommen, ist das ideal", sagte OK-Chef Alban Scheiber vor den Heimrennen.

ÖSV-Geschäftsführer Jan Überall will Söldens Zusatzrennen vorerst auf Eis legen und die Weltcuptermine im Ötztal näher zusammenrücken. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

ÖSV verlangt von beiden Seiten Zugeständnisse

Überalls Vorschlag würde deshalb auch Gurgl betreffen. Wie nahe die beiden Weltcup-Stationen zusammenrücken sollen, hat der ÖSV-Geschäftsführer noch nicht konkretisiert.

Seine Forderung ist allerdings klar: "Um das Ötztal-Thema langfristig abzusichern, müssen beide Seiten gewisse Kompromisse machen."

Die vierte Gurgl-Ausgabe wertete Überall trotz schwieriger Wetterbedingungen als Erfolg. Er rechnet auch 2027 mit einem Platz im Weltcup-Kalender. Eine endgültige Zusage gibt es noch nicht, die Gespräche laufen.

Im Jänner soll der neue Kalender vorliegen

Mehr Sicherheit soll ein langfristiger Rennplan bringen. Die FIS will ihre Gespräche mit den nationalen Verbänden und Veranstaltern bis Ende Dezember abschließen. Bei der Ratssitzung am 12. Jänner 2027 soll der Mehrjahreskalender zur Genehmigung vorgelegt werden.

Sölden kündigt unterdessen bereits seine nächsten beiden Riesentorläufe an: Die Frauen sollen am 30. Oktober 2027 fahren, die Männer am 31. Oktober.