Herzschlagfinale beim Skisprung-Weltcup in Lillehammer: ÖSV-Überraschungsmann Raffael Zimmermann schrammt um hauchdünne 0,2 Punkte an seinem ersten Weltcupsieg vorbei und wird Zweiter.

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Was für ein dramatischer Krimi auf dem Lysgårdsbakken in Lillehammer: Im zweiten Einzelspringen der Herren hat der österreichische Debütant Raffael Zimmermann am Sonntag einen historischen Triumph um winzige 0,2 Punkte verpasst. Nachdem der Youngster bereits am Samstag bei seinem Weltcup-Debüt sensationell auf das Podest gesprungen war, knallte er im Finaldurchgang starke 137 Meter in den Schnee und lag damit klar auf Siegkurs. Doch der letzte Starter Kristoffer Eriksen Sundal konterte mit 138 Metern und starken Haltungsnoten, wodurch der Norweger den Heimjubel perfekt machte und Zimmermann auf den dennoch herausragenden zweiten Platz verwies.

Jan Hörl und Stephan Embacher verpassen Podest in Lillehammer

Zur Halbzeit hatte es sogar nach einem noch größeren rot-weiß-roten Triumphzug ausgesehen, da hinter Halbzeit-Leader Halvor Egner Granerud und Sundal mit Jan Hörl (3.), Vortagessieger Stephan Embacher (4.) und Zimmermann (5.) gleich drei ÖSV-Adler in unmittelbarer Schlagdistanz lauerten. Im zweiten Durchgang erwischten sowohl Vortagessieger Embacher (126,5 Meter) als auch Hörl (129 Meter) bei schwierigen Windbedingungen allerdings keinen optimalen Versuch und rutschten vom Stockerl. Hörl landete schließlich auf dem undankbaren vierten Rang, während hinter dem slowenischen Duo Anže Lanišek und Domen Prevc auch Daniel Tschofenig nach einem schwächeren Finalsatz auf 127 Meter einige Plätze einbüßte.

Stefan Kraft scheidet im ersten Durchgang von Lillehammer aus

Frühes Aus für Österreichs Superstar: Stefan Kraft kam beim heutigen Einzelspringen in Lillehammer nach einem schwachen Satz auf 118,5 Meter nicht über Rang 38 hinaus und verpasste damit den Finaldurchgang. © EPA

Für einen echten Schockmoment aus österreichischer Sicht hatte bereits der erste Durchgang gesorgt, als Routinier Stefan Kraft überhaupt nicht ins Fliegen kam und nach verkorksten 118,5 Metern als 38. sensationell das Finale verpasste. Besser machten es Clemens Aigner und Maximilian Ortner, die mit starken Finalsprüngen auf 135 beziehungsweise 127 Meter noch wertvolle Weltcup-Punkte sammelten. Ähnlich bitter wie für Kraft lief der Sonntag auch für die deutsche Mannschaft, bei der einzig Olympiasieger Philipp Raimund den zweiten Durchgang erreichte, während Andreas Wellinger (41.) und Pius Paschke (35.) früh ausschieden.