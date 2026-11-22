Die norwegischen Skispringerinnen haben den Weltcup-Auftakt in Lillehammer fest im Griff! Nach dem historischen Fünffachsieg am Samstag legten sie am Sonntag gleich nach und machten mit einem Dreifachsieg den nächsten Triumph perfekt. Anna Odine Ström führte vor Vortagessiegerin Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen ein rein norwegisches Podest an. Die Österreicherinnen mussten sich hingegen mit Plätzen außerhalb der Top Ten begnügen.

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Lisa Fettner landete als Elfte knapp außerhalb der Top Ten – unmittelbar vor der erneut enttäuschenden Gesamt-Weltcupsiegerin Nika Prevc. Hannah Wiegele belegte nach ihrem überraschenden sechsten Rang am Vortag diesmal Platz zwölf.

Dabei zeigte Wiegele nach einem verpatzten ersten Durchgang eine starke Aufholjagd. Bei wechselnden Windbedingungen kam sie zunächst nur auf 113,5 Meter, im Finale segelte sie mit 135 Metern dann zur zweitweitesten Weite und verbesserte sich von Rang 25 auf zwölf. Ihr Fazit fiel dennoch positiv aus: "Sehr cool" sei das Wochenende gewesen. "Gestern hab ich überhaupt nicht damit gerechnet, heute war der zweite Durchgang cool." Nun wolle sie möglichst entspannt und ohne große Erwartungen in die nächsten Wettkämpfe gehen.

»Tue mir noch echt schwer«

Auch Fettner legte im Finale deutlich zu: Von Platz 23 aus steigerte sie sich um acht Meter auf 126,5 Meter und wurde damit beste Österreicherin. "Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich dabei war mit dem 40. Platz in der Quali. Ich hab mich noch ein bisserl steigern können. Bei Aufwind tue ich mir noch echt schwer", gestand sie. Julia Mühlbacher komplettierte das ÖSV-Ergebnis mit Rang 19.

Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Schon kommendes Wochenende wartet in Hinzenbach der erste von vier österreichischen Heim-Weltcups.