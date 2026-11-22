Skispringen
Norwegen-Fest in Lillehammer: Fettner verpasst Top Ten
Lisa Fettner landete als Elfte knapp außerhalb der Top Ten – unmittelbar vor der erneut enttäuschenden Gesamt-Weltcupsiegerin Nika Prevc. Hannah Wiegele belegte nach ihrem überraschenden sechsten Rang am Vortag diesmal Platz zwölf.
Auch interessant
Dabei zeigte Wiegele nach einem verpatzten ersten Durchgang eine starke Aufholjagd. Bei wechselnden Windbedingungen kam sie zunächst nur auf 113,5 Meter, im Finale segelte sie mit 135 Metern dann zur zweitweitesten Weite und verbesserte sich von Rang 25 auf zwölf. Ihr Fazit fiel dennoch positiv aus: "Sehr cool" sei das Wochenende gewesen. "Gestern hab ich überhaupt nicht damit gerechnet, heute war der zweite Durchgang cool." Nun wolle sie möglichst entspannt und ohne große Erwartungen in die nächsten Wettkämpfe gehen.
»Tue mir noch echt schwer«
Auch Fettner legte im Finale deutlich zu: Von Platz 23 aus steigerte sie sich um acht Meter auf 126,5 Meter und wurde damit beste Österreicherin. "Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich dabei war mit dem 40. Platz in der Quali. Ich hab mich noch ein bisserl steigern können. Bei Aufwind tue ich mir noch echt schwer", gestand sie. Julia Mühlbacher komplettierte das ÖSV-Ergebnis mit Rang 19.
Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Schon kommendes Wochenende wartet in Hinzenbach der erste von vier österreichischen Heim-Weltcups.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden