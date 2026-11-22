Timon Haugan gewinnt den Slalom in Gurgl.

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Österreich hat beim Heimweltcup in Gurgl keinen Podestplatz erreicht. Nach der Nullnummer der Frauen am Samstag landete im Slalom der Männer am Sonntag Michael Matt als bester ÖSV-Athlet an der fünften Stelle.

Michael Matt wurde Fünfter © GEPA pictures/ Harald Steiner

Es siegte bei teils heftigem Schneefall der Norweger Timon Haugan vor seinem Landsmann Eirik Hystad Solberg (+0,60 Sek.) und dem Schweizer Tanguy Nef (+0,88). Atle Lie McGrath, Titelverteidiger im Disziplinweltcup, schied als Halbzeitzweiter aus.

Fünf Österreicher in den Top-30

Joshua Sturm war in Levi als Halbzeit-Dritter noch ausgeschieden, auch in Gurgl klappte es von Position fünf aus mit dem Angriff nach vorne nicht, er fiel vor 7.100 Fans auf Platz zwölf zurück. Die Ehre rettete der gesundheitlich angeschlagene Matt. "Im Flachen hatte ich fast keine Kraft mehr, einmal noch alles mobilisieren und reinhauen", hatte er sich für den zweiten Durchgang vorgenommen. "Der fünfte Platz ist den Umständen entsprechend sehr, sehr gut." Die Österreicher verhinderten damit ein Debakel wie in Levi, als sie nur Johannes Strolz (22.) in die Wertung gebracht hatten.

Ergebnis Gurgl © oe24

Nach dem Ausfall von Levi kam Fabio Gstrein als 19. in die Punkteränge, "Engagement, Gasgeben und Risiko" seien da gewesen, es sei daher blöd, "so weit hinten zu sein". Platz 23 gab es für Dominik Raschner, Adrian Pertl schrieb nach saisonübergreifend vier Rennen ohne Punkte als 25. erstmals wieder an. Simon Rueland verpasste als 32. die Qualifikation für den zweiten Durchgang, Strolz wurde mit Torfehler disqualifiziert, Oscar Heine schied aus. Ebenfalls im ersten Lauf sah Levi-Sieger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) das Ziel nicht.