Österreichs Ski-Frauen haben am Samstag eine historische Schlappe kassiert, wie sie dem ÖSV im Top-30-Punktesystem seit der Saison 1992/93 erst zum vierten Mal widerfuhr.

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Österreichs Ski-Frauen haben am Samstag eine historische Schlappe kassiert, wie sie dem ÖSV im Top-30-Punktesystem seit der Saison 1992/93 erst zum vierten Mal widerfuhr. Wie zuvor nur in Park City 1997 (Frauen-Slalom), Alta Badia 2006 (Männer-Slalom) und Jasna 2024 (Frauen-Riesentorlauf) schaffte es niemand aus dem rot-weiß-roten Team in die Punkteränge. "Ein Komplett-Ausfall ist sehr selten und bleibt auch hoffentlich sehr selten", sagte der ÖSV-Alpinchef Christian Mitter.

Während Katharina Truppe nach ihrem Ausfall von einem "Tag für die Tonne" sprach, war die Verbandsspitze bemüht, die ersten Emotionen hintanzustellen. "Wir haben mit Katharina Truppe eine der schnellsten Läuferinnen im Team. Wir haben mit Katharina Liensberger einen Ausfall zu kompensieren. Das soll aber alles keine Entschuldigung sein: Wir müssen dorthin kommen, dass wir eine Mannschaft an den Start stellen, die auch einen schlechten Tag kompensieren kann", erklärte Mitter knapp eine Woche, nachdem das Slalomteam der Männer in Levi nur knapp an einer Nullnummer vorbeigeschrammt war.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober sprach von einem Debakel und einem Ergebnis, das möglichst rasch aufgearbeitet und abgehakt werden müsse. "Dass im Slalom Fehler passieren können, weiß ich aus eigener Erfahrung. Jeder kann Fehler machen, aber hoffentlich kein zweites Mal." Von Schnellschüssen halte sie so früh in der Saison nichts, erklärte die ehemalige Slalom-Läuferin. "Jetzt kann man noch nicht auf den Tisch hauen. Man muss mit den Trainern über die Hintergründe reden. Man muss analysieren und auch realistisch sein. Und schauen, wo sind die Puzzleteile, die nicht zusammenpassen?"

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Fingerzeig für die Zukunft?

Angesichts des nahenden Generationenwechsels drängte sich am Fuße der Kirchenkar-Piste die Frage auf, ob das Bild, das der ÖSV zu Beginn des WM-Winters abgibt, nicht auch ein Vorgeschmack auf eine nicht mehr allzu ferne Zukunft ist. Bei verbliebenen Siegfahrern wie Vincent Kriechmayr, Manuel Feller und Cornelia Hütter naht das Karriereende. Stadlober sprach gleichzeitig von einem "Wellental an Jahrgängen" und jungen Athletinnen und Athleten, deren Potenzial noch nicht so greifbar sei.

Die Frage, ob sie die interessierte Öffentlichkeit noch mehr auf eine möglicherweise länger andauernde ÖSV-Durststrecke vorbereiten müsse, beantwortete Stadlober mit einer Anekdote aus ihrer eigenen Sportlerinnenkarriere: "Wir waren die Sandwich-Generation. Franz Klammer und Annemarie Moser hatten aufgehört und wir sind nachgekommen. Ich war im Slalom mit der Startnummer 30 die erste Österreicherin, die gefahren ist. Bei uns haben sie die Rennen oft gar nicht mehr im TV übertragen."

In ihrem Fall sei es recht zügig geglückt, sich an der Weltspitze zu etablieren, meinte Stadlober. Der Aufbau könne aber auch länger dauern. Die langjährige Vormachtstellung Österreichs im alpinen Skisport ist nicht mehr selbstverständlich. Stadlober: "Es mag schon sein, dass wir sagen: Wir sind nicht mehr das und müssen erst wieder nachziehen."