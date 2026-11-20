Große Bühne auf der Kirchenkarpiste in Hochgurgl: Rund 8.000 Fans sorgen am Samstag beim Damen-Slalom für Gänsehaut-Stimmung und drücken Österreichs Aushängeschild Katharina Truppe die Daumen.

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Die Bühne auf der Kirchenkarpiste in Hochgurgl ist bereit für ein wahres Schneefest im Ötztal. Wenn am Samstag (10:30 Uhr & 13:30 Uhr/live ORF 1 & OE24-Liveticker) beim Frauen-Slalom in Gurgl die Tore fallen, sorgen rund 8.000 Zuschauer entlang der Strecke für ausgelassene Stimmung und drücken vor allem Österreichs Aushängeschild Katharina Truppe die Daumen. Nach ihrem starken dritten Platz zum Saisonauftakt im finnischen Levi ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen im hinteren Ötztal einmal mehr auf der Kärntnerin.

Neben Truppe, die mit der Startnummer sieben ins Rennen geht, greifen mit Katharina Huber, Lisa Hörhager, Natalie Falch, Franziska Gritsch und Valentina Rings-Wanner fünf weitere ÖSV-Läuferinnen an.

Kein Heimvorteil trotz Training auf der Kirchenkarpiste

Obwohl das ÖSV-Team im Vorfeld bereits auf dem anspruchsvollen Hang trainierte, bevor es zum Auftakt nach Levi weiterreiste, sieht OK-Chef Alban Scheiber keinen echten Heimvorteil für die Gastgeberinnen. "Sie haben zwar einen Tag exklusiv auf der Piste trainiert, aber andere Nationen sind länger geblieben", erklärt Scheiber, der sich gleichzeitig von den optimalen Schneebedingungen auf der Kirchenkarpiste begeistert zeigt.

Mikaela Shiffrin fehlt beim Frauen-Slalom in Gurgl

Abwesenheit des Superstars: Mikaela Shiffrin – hier im Archivbild mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde – lässt nach dem Auftakt in Levi auch den heutigen Frauen-Slalom in Gurgl aus, was der Stimmung vor rund 8.000 Fans auf der Kirchenkarpiste aber keinen Abbruch tut. © WireImage

Dass US-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin, die 2024 und 2025 in Gurgl triumphierte, diesmal fehlt, tut der Begeisterung rund um das Weltcup-Wochenende keinen Abbruch. "Nur wegen der Shiffrin werden die Massen jetzt nicht fernbleiben", betont Scheiber. Ohne die US-Dominatorin gilt vor allem die Deutsche Emma Aicher, die zuletzt in Levi triumphierte, neben der Vorjahreszweiten Lara Colturi sowie dem Schweizer Duo Camille Rast und Wendy Holdener als größte Rivalin für Katharina Truppe im Kampf um das Siegerpodest.