Strandgäste mussten vor Flammen flüchten

Badegäste entspannten gerade am Strand, als ein Waldfeuer die Küste erreichte und sie panisch fliehen mussten!

Weite Teile Südeuropas leiden derzeit unter extrem früher Hitzewelle. In mehr als 20 italienischen Städten gelten Extremhitze-Warnungen, viele betreffen beliebte Urlaubsziele. Temperaturen über 40 °C sind möglich – Gesundheitsrisiken auch für nicht vorbelastete Menschen wurden von Behörden deutlich gemacht.

Rekorde und Warnsignale

Die Hitzewelle erfasst nicht nur Italien, sondern auch Frankreich, die iberische Halbinsel, Osteuropa und Berlin – dort könnte der bisherige Rekord von 38,9 °C in der kommenden Woche gebrochen werden.

Waldbrandgefahr steigt rapide

Trockenheit fördert Waldbrände. In der Provinz Caserta (nördlich von Neapel) brachen mehrere Feuer aus – besonders in Castel Volturno, Mondragone und Cellole.

Am beliebten Strand von Baia Domizia griff ein Flächenbrand auf einen Pinienwald über, wodurch Strandbesucher flüchten mussten. Wind entzündete zudem Fahrzeuge in Brand.

Nächtliche Tropentemperaturen

In Griechenland und der Türkei wurden weitere Brände verzeichnet. In Athen und anderen Städten bleiben die Nächte mit über 30 °C heiß. Ein Brand in der Nähe von Athen wurde durch ein defektes Stromkabel ausgelöst – 13 Ferienhäuser wurden laut Zivilschutzminister Giannis Kefalogiannis beschädigt oder zerstört.