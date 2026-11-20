Trainer-Hammer in der Premier League: Mauricio Pochettino feiert sein Debüt als Coach von Manchester United ausgerechnet beim Erzrivalen FC Liverpool – und steht als Tabellen-18. sofort unter Druck.

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Mauricio Pochettino gibt am Sonntag (17:30 Uhr/live Sky Sport Premier League & OE24-Liveticker) sein Debüt als neuer Teammanager von Manchester United – und das ausgerechnet im Prestige-Duell an der Anfield Road beim FC Liverpool. Der Argentinier übernimmt einen verunsicherten Kader, der nach dem schwächsten Saisonstart seit 40 Jahren mit nur acht Punkten aus zehn Spielen auf dem 18. Tabellenplatz im Abstiegskampf steckt. Nach dem Aus von Michael Carrick, der nach dem 4:4 gegen Aston Villa und acht sieglosen Ligaspielen gehen musste, ruhen alle Hoffnungen auf dem ehemaligen Tottenham- und Chelsea-Coach.

Pochettino will Krisen-Klub Manchester United wachküssen

Die Aufgabe könnte für Pochettino kaum kniffliger sein, denn Manchester United wartet in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch auf den ersten Auswärtssieg und kassierte in jedem einzelnen Premier-League-Spiel mindestens ein Gegentor. Zudem wartet der 54-Jährige selbst seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg gegen die Reds und musste dabei sechs Niederlagen einstecken. Immerhin spricht die Vereinsgeschichte für einen gelungenen Einstand, denn acht der letzten neun United-Trainer blieben in ihrem ersten Pflichtspiel ungeschlagen.

FC Liverpool mit Heim-Problem an der Anfield Road

Auf der Gegenseite liegt der FC Liverpool als Tabellenvierter zwar zehn Punkte vor den Red Devils, kämpft an der heimischen Anfield Road aber überraschend mit großen Problemen. Die Mannschaft von Trainer Andoni Iraola gewann nur eines von fünf Heimspielen in dieser Saison und weist mit lediglich fünf Punkten eine schwache Heim-Bilanz auf. Zuletzt tankten die Reds allerdings mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei Crystal Palace Selbstvertrauen und wollen gegen United die erste Heim-Niederlagenserie seit 2021 verhindern.

Personal-Updates und mögliche Aufstellungen vor dem Klassiker

Abwehrchef zurück an Bord: Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk – hier im Archivbild – ist rechtzeitig für den Premier-League-Klassiker gegen Manchester United fit und will an der heimischen Anfield Road die Wende einleiten. © IMAGO/Propaganda Photo

Personell darf sich Liverpool-Coach Iraola über wichtige Rückkehrer freuen: Dominik Szoboszlai und Virgil van Dijk sind sicher einsatzbereit, auch bei Ryan Gravenberch und Jeremie Frimpong stehen die Zeichen auf Grün. Dagegen fallen Conor Bradley, Giovanni Leoni und Langzeitpatient Hugo Ekitike aus. Bei Manchester United kehrt Lisandro Martínez nach abgesessener Sperre in die Innenverteidigung zurück, zudem meldeten sich Patrick Dorgu und Harry Maguire fit. Fraglich sind noch Luke Shaw und Marcus Rashford, während Carlos Baleba, Manuel Ugarte und Benjamin Šeško definitiv fehlen.

Mögliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak

Manchester United: Lammens; Yoro, Martínez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo