Ohne den verletzten Bernhard Raimann haben sich die Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) bei den Houston Texans klar mit 3:26 geschlagen geben müssen.

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Das ersatzgeschwächte Team des 29-jährigen Offensive Tackles aus Wien, der wegen einer Gehirnerschütterung ausfiel, steht nun bei 3:8 Siegen und hat damit kaum mehr Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Nur wenige Stunden später trennten sich die Colts von Quarterback Daniel Jones.

Indy-Headcoach Shane Steichen gab diese Personalentscheidung am Freitag bekannt. Jones hatte im März in Indianapolis einen neuen Zweijahresvertrag über 88 Millionen Dollar (80 Mio. Euro) unterzeichnet. Nach den anhaltend schwachen Leistungen des Quarterbacks zog der Club einen Schlussstrich, statt Jones wird nun Anthony Richardson spielen. Der Umbruch wird dadurch immer umfangreicher: Bereits im Vormonat war General Manager Chris Ballard entlassen worden, in der Folge wurden mehrere Spieler wie DeForest Buckner, Quenton Nelson oder Keenan Allen abgegeben.

Wann Raimann die linke Seite von Richardson verteidigen wird, ist derzeit noch unklar. Der Wiener hatte sich in der Vorwoche gegen die Miami Dolphins (24:22) die dritte Gehirnerschütterung in seiner fünfjährigen NFL-Laufbahn zugezogen. In Houston fehlten neben Raimann weitere Stammspieler in der Offensive Line sowie in der Verteidigung. Für den Division-Rivalen aus Texas war es unterdessen der vierte Sieg im zehnten Saisonspiel.