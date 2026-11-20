Kürzere Tage und sinkende Temperaturen laden zum Kuscheln bei Kerzenlicht ein – doch Teelichter brennen oft schnell herunter. Ein simpler Trick aus der Tiefkühltruhe hilft, damit die kleinen Kerzen länger brennen.

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Wenn es draußen früher dunkel wird und die Temperaturen fallen, machen es sich viele Haushalte mit Kerzen und Teelichtern gemütlich. Normalerweise ist bei Teelichtern nach drei bis vier Stunden Schluss, weil das Wachs dann verschwunden ist. Mit einem einfachen Trick lässt sich die Brenndauer verlängern und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun.

Teelichter länger brennen lassen

Wer Teelichter vor dem Anzünden ins Gefrierfach legt, kann die Brenndauer fast verdoppeln. Wichtig dabei: Die Kerzen sollten mindestens eine Stunde zwischen Eisbechern und tiefgefrorenem Gemüse bleiben, damit das Wachs wirklich durchgefroren ist.

Warum das Wachs langsamer schmilzt

Viele Teelichter bestehen aus Hartparaffin. Zündet man sie mit einem Streich- oder Feuerzeug an, fängt das Wachs zwischen 50 und 80 Grad langsam an zu schmelzen. Ist das Wachs eiskalt, braucht die kleine Flamme erst einmal länger, um es aufzutauen. Dadurch brennen tiefgefrorene Teelichter eine bis zwei Stunden länger – genug Zeit für eine Serienfolge oder sogar einen Spielfilm.

Umweltbelastung und bessere Alternativen

Trotz längerer Brenndauer sind klassische Teelichter nicht nachhaltig oder empfehlenswert. Viele stecken in einer Hülle aus Aluminium, deren Herstellung stark belastend für die Umwelt ist; laut Öko Test werden für den Abbau metallischer Erze sogar Regenwälder gerodet. Wer trotzdem nicht ganz auf Teelichter verzichten will, findet Alternativen mit dem RAL-Gütezeichen, die ruß- und raucharm sind und aus gütegesicherten Rohstoffen bestehen, oder greift zu Teelichtern aus Bio-Wachs aus Bienenwachs beziehungsweise Abfallfetten nachwachsender Rohstoffe.

Mit dem Gefrierfach-Trick lässt sich die Laufzeit von Teelichtern spürbar strecken, während Umweltbewusste bei Material und Wachs auf Alternativen achten können.