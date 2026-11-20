Tagsüber blieb es in Deutschland ruhig, doch am Abend kippt die Stimmung bei den GenZ-Demonstrationen. In Städten wie Leipzig und Hamburg kommt es zu Pyrotechnik-Einsätzen und direkten, heftigen Konfrontationen mit der Polizei.

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Nachdem die Proteste untertags großteils friedlich über die Bühne gegangen sind, verschärft sich die Lage in den Abendstunden deutlich. Die Sorge ist groß, dass Chaoten die GenZ-Demonstrationen in den Nachtstunden für weitere Randale ausnutzen könnten.

© IMAGO/EHL Media

Wasserwerfer und Kessel in Leipzig

Besonders brenzlig wird es in Leipzig, wo über 2000 Menschen auf den Straßen sind und Pyrotechnik abbrennen. Für die Einsatzkräfte gilt dort mittlerweile der Befehl: "Helm auf!" Nahe eines Polizeireviers fliegen Flaschen in Richtung der Beamten, was zu unübersichtlichen Szenen und Rangeleien führt. Daraufhin greifen die Polizisten durch, trennen rund 50 Personen vom restlichen Zug ab und kesseln sie ein.

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Während Eingeschlossene versuchen auszubrechen und andere von außen eine Befreiung starten wollen, wehrt die Polizei diese Vorstöße ab. Zum Einsatz kommen dabei Pfefferspray und Wasserwerfer. Über Lautsprecher folgt die unmissverständliche Warnung der Einsatzkräfte: "Wenn sie weiter Steine auf unsere Kollegen werfen, werden wir weiter Wasser einsetzen." Erst nach und nach gelingt es den Beamten, das Geschehen unter Kontrolle zu bringen.

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Pyrotechnik und Polenböller in Hamburg

Auch in Hamburg kocht die Stimmung hoch. Im Bereich der Innenstadt zünden Teilnehmer vermehrt Bengalos, Raketenböller und Nebelbomben, zudem fliegen immer wieder Polenböller. Laut Berichten von Reportern der BILD vor Ort reagiert die Polizei auf diese Entwicklungen mit einem massiven Aufgebot und rückt unter anderem mit einem Wasserwerfer zum Demonstrationszug aus.

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Großaufgebot und Stopps in weiteren Städten

In anderen Teilen des Landes zeigen sich ebenfalls deutliche Spannungen rund um die Protestzüge. In Stuttgart muss der Demonstrationszug insgesamt dreimal angehalten werden. Deutlich verstärkt zeigt sich die Polizei heute zudem in Frankfurt am Main: Dort stehen über 2000 Beamtinnen und Beamte im Dienst. Zum Vergleich: Beim vorangegangenen Protesttag am 31. Oktober waren es noch rund 1300 Einsatzkräfte.