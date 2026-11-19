Weil er trotz abgelehntem Asylantrag in Deutschland bleiben wollte, soll ein 20-Jähriger einen perfiden Plan verfolgt haben: Er soll eine Frau mehrfach vergewaltigt haben, damit sie ein Kind von ihm bekommt.

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Vor dem Landgericht Heilbronn muss sich derzeit ein 20-Jähriger wegen schwerer Vorwürfe verantworten. Laut Anklage soll er eine Internet-Bekanntschaft gezielt geschwängert haben wollen – in der Hoffnung, dadurch einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu bekommen. Die Frau soll er zuvor mehrfach vergewaltigt und später bedroht haben.

Asylantrag bereits abgelehnt

Der Angeklagte war im Februar 2024 nach Deutschland gekommen und hatte Asyl beantragt. Sein Antrag wurde abgelehnt, er sollte das Land verlassen. Im Oktober 2024 reiste er jedoch erneut ein. Seinen Lebensunterhalt bestritt er laut Medienberichten unter anderem mit Sozialleistungen und Auftritten als Hochzeitssänger.

Über Instagram soll er eine 26-jährige Krankenschwester aus dem Landkreis Ludwigsburg kennengelernt haben. Die Frau besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ende März 2025 soll es zu den mutmaßlichen Übergriffen gekommen sein: Als sie Sex abgelehnt habe, soll der Mann sie mehrfach vergewaltigt haben. Die Frau wurde schwanger.

Schwangere ins Rathaus gezerrt?

Am 5. Juni 2025 soll der Angeklagte die Frau am Handgelenk ins Heilbronner Rathaus gezogen haben. Dort sollte sie laut Anklage gemeinsam mit ihm eine Vaterschaftsanerkennung unterschreiben. Als sie die Warteschlange verlassen wollte, soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben.

Zuvor habe er ihr gedroht, sie abzustechen, falls sie das Kind nicht austragen wolle. Im Rathaus soll die Situation offenbar unbemerkt geblieben sein.

Frau wandte sich an die Polizei

Eine Woche später vertraute sich die Frau der Polizei an. Der 20-Jährige kam in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Heilbronn verurteilte ihn schließlich zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. Neben den Vorwürfen der Vergewaltigung und Nötigung flossen auch weitere Delikte in das Urteil ein, darunter illegaler Waffenbesitz und räuberischer Diebstahl.

Die Frau ließ die Schwangerschaft später abbrechen.

Beide Seiten legten Berufung ein

Gegen das Urteil gingen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte in Berufung. Die Anklagebehörde fordert eine höhere Strafe. Der 20-Jährige bestreitet hingegen die Vergewaltigungsvorwürfe und behauptet, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Den Schlag ins Gesicht sowie den illegalen Waffenbesitz räumt er laut Unterlagen ein.

Das Landgericht Heilbronn will im Februar sein Urteil verkünden. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.