Nach seinem YouTube-Comeback droht Tuning-Star Jean Pierre Kraemer neuer Ärger. Ein Immobilienmakler zieht wegen einer offenen Provision vor Gericht. Auch eine weitere Firma erhebt Vorwürfe.

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Jean Pierre "JP" Kraemer kommt nicht zur Ruhe. Während der Tuning-Star zuletzt in einem YouTube-Video über Einsamkeit und seine persönlichen Probleme sprach und in den USA offenbar einen Neuanfang plante, wird es in Deutschland geschäftlich ungemütlich. Ein Immobilienmakler fordert von seiner Firma knapp 700.000 Euro – und hat jetzt Klage eingereicht.

Es geht um den Kauf eines rund 40.000 Quadratmeter großen Firmengeländes in Schwerte. Kraemers JP Holding GmbH hatte das Areal für 11,75 Millionen Euro übernommen. Dort sollte seine neue "JP World" entstehen. Doch rund um den Millionen-Deal gibt es nun Streit.

Makler zieht wegen 699.125 Euro vor Gericht

Der Makler Jaan Pillich von der Kölner PIRO Immobilien GmbH fordert eine Provision in Höhe von 699.125 Euro. Seine Rechnung sei bereits seit Ende Juli offen. Nachdem außergerichtlich keine Einigung erzielt worden sei, habe er Klage beim Landgericht Dortmund eingereicht.

Ein Gerichtssprecher bestätigte gegenüber der "BILD" den Eingang der Klage. Zu den konkreten Vorwürfen äußerte sich das Gericht zunächst nicht. Kraemers Anwalt hatte zuvor erklärt, dass es Streit über die übliche Höhe der Maklercourtage gebe.

Weitere 50.000 Euro offen?

Damit nicht genug: Auch die frühere Eigentümerfirma des Geländes soll noch auf Geld warten. Nach Informationen der deutschen Tageszeitung geht es um 50.000 Euro, die beim Verkauf als Sicherheit einbehalten worden waren.

Auch die frühere Eigentümerfirma des Geländes von "JP World" soll noch auf Geld warten. © Getty Images

Später soll vereinbart worden sein, dass die Verkäuferfirma Kraemer eine ursprünglich nicht zum Verkauf gehörende Leichtbauhalle überlässt und dafür die 50.000 Euro zurückerhält. Das Geld soll trotz mehrfacher Mahnungen nicht bezahlt worden sein.

Die KSK GmbH erstattete deshalb laut BILD Strafanzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung. Die Polizei bestätigte den Eingang der Anzeige. Kraemers Anwalt wies die Forderung zuvor als "insgesamt unbegründet" zurück.

Luxusvilla in den USA, Streit in Deutschland

Während in Deutschland um hohe Summen gestritten wird, schaute sich Kraemer Anfang November in den USA nach einem möglichen neuen Zuhause um. Auf der Tuningmesse SEMA in Las Vegas wurde er entdeckt. Für eine Villa in Los Angeles soll er nach Informationen der Zeitung ein Budget von 3,5 Millionen Dollar eingeplant haben.

Auch 270.000 Euro Strafe sind Thema

Zusätzlich steht eine Geldstrafe von 270.000 Euro im Raum. Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen Kraemer wegen Körperverletzung an seiner Noch-Ehefrau Julia Meck und Sachbeschädigung einen Strafbefehl erlassen. Kraemer legte dagegen Einspruch ein. Die Vorwürfe sind damit Gegenstand eines weiteren Verfahrens.

Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen Kraemer wegen Körperverletzung an seiner Noch-Ehefrau Julia Meck und Sachbeschädigung einen Strafbefehl erlassen. © Instagram

Erst am vergangenen Sonntag hatte sich der 46-Jährige nach fast elf Wochen Rückzug mit einem 18-minütigen YouTube-Video zurückgemeldet. Darin sprach er über Einsamkeit, Therapie und seine Zukunftspläne. Zu den Vorwürfen seiner Noch-Ehefrau und seiner Ex-Freundin äußerte er sich nicht.