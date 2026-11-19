Eine unerklärliche Überraschung sorgt in den Niederlanden für Staunen: Bewohner eines Mehrfamilienhauses finden plötzlich Geld in ihren Briefkästen. Wer dahintersteckt, ist völlig unklar.

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Ein Blick in den Briefkasten – und plötzlich ist man um 50 Euro reicher. In der niederländischen Stadt Schiedam, westlich von Rotterdam, haben mehrere Bewohner unerwartet Geldscheine entdeckt. Einen Absender oder eine Erklärung gab es nicht. Selbst die Polizei weiß bislang nicht, wer als geheimnisvoller Wohltäter unterwegs ist.

Mindestens zehn Bewohner beschenkt

Wie der regionale Nachrichtensender "Omroep Twee" berichtet, machte eine Bewohnerin den ungewöhnlichen Fund. Ihr Sohn habe den Briefkasten geleert und darin einen 50-Euro-Schein entdeckt – sonst nichts. Woher das Geld kam, konnte sie sich nicht erklären.

Auch weitere Nachbarn meldeten sich: Sie hatten ebenfalls einen 50-Euro-Schein in ihren Briefkästen gefunden. Nach bisherigen Angaben wurden mindestens zehn Personen auf diese Weise beschenkt. Möglicherweise gibt es noch weitere Empfänger.

Die überraschte Bewohnerin rätselte gegenüber dem Sender sogar, ob vielleicht "kleine Wichtel" hinter der Aktion stecken könnten. Einen Hinweis auf die Identität des unbekannten Geldverteilers gibt es bisher nicht.

Schon einmal rätselhafte Geldgeschenke

Ein ähnlicher Fall sorgte bereits im Jänner 2024 im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven für Aufsehen. Damals erhielt eine Frau mehrere Umschläge mit Bargeld von einem unbekannten Absender.

Im ersten Umschlag steckten 250 Euro und eine Nachricht: Das Geld sei ein Dank für etwas Gutes, das die Empfängerin getan habe. Sie solle sich damit eine Freude machen oder es für einen guten Zweck spenden.

Doch dabei blieb es nicht: Ein weiterer Umschlag enthielt 600 Euro, ein dritter sogar 1.000 Euro. Auch damals blieb ungeklärt, wer die großzügigen Geschenke verteilt hatte. Die Polizei konnte den anonymen Wohltäter nicht ausfindig machen.