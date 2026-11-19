Eisbäder können Muskelkater lindern und die Regeneration beschleunigen. Doch wer zu oft ins kalte Wasser steigt, riskiert geringere Fortschritte beim Muskelaufbau.

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Nach dem Sport möglichst schnell ins Eiswasser? Was für viele Fitnessfans zum Regenerationsritual gehört, hat laut einer neuen Analyse Vor- und Nachteile. Eisbäder können die Erholung beschleunigen – bei falscher Anwendung aber sogar den Trainingserfolg schmälern.

Forschende der australischen Edith Cowan University werteten dafür 15 systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen mit insgesamt 161 Studien und mehr als 3.200 Teilnehmern aus. Ihr Ergebnis: Entscheidend ist, wann und zu welchem Zweck man ein Eisbad nimmt.

Weniger Muskelkater, schnellere Erholung

Besonders deutlich zeigte sich der Nutzen bei Muskelkater. Kaltwasserbäder können Schmerzen lindern, Anzeichen von Muskelschäden reduzieren und das Erholungsgefühl verbessern. Der Muskelkater klang in den ausgewerteten Untersuchungen teilweise bis zu vier Tage früher ab.

Vor allem für Sportler, die in kurzer Zeit wieder Leistung bringen müssen, kann das hilfreich sein – etwa bei Turnieren oder mehreren intensiven Trainingseinheiten hintereinander.

Auch die Leistung kann profitieren: Die Ausdauerleistung verbesserte sich laut Analyse teilweise schon innerhalb der ersten Stunde nach dem Eisbad. Kraft- und Sprungleistungen zeigten häufig erst nach 24 bis 72 Stunden positive Veränderungen.

Achtung vor dem Muskelaufbau

Wer allerdings nach jedem Krafttraining ins Eiswasser steigt, könnte seinem Trainingsziel schaden. Die Analyse deutet darauf hin, dass regelmäßige Eisbäder direkt nach dem Krafttraining die langfristigen Fortschritte bei Kraft, Muskelwachstum und Schnellkraft verringern können.

Wer allerdings nach jedem Krafttraining ins Eiswasser steigt, könnte seinem Trainingsziel schaden. © Getty Images

Der Grund: Die Kälte könnte jene Anpassungsprozesse abschwächen, die der Körper benötigt, um Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Für Ausdauersportler fanden die Forschenden hingegen keine Hinweise auf Nachteile bei der aeroben Fitness.

Wie kalt und wie lange sollte das Eisbad sein?

Die ausgewerteten Studien zeigten besonders gute Erholungseffekte bei Wassertemperaturen zwischen zehn und 15 Grad Celsius und einer Dauer von zehn bis 15 Minuten. Noch kälteres Wasser zwischen fünf und zehn Grad könnte bei bestimmten Erholungswerten zusätzliche Vorteile bringen.

Direkt vor explosiven Bewegungen ist allerdings Vorsicht geboten: Weil die Muskulatur durch das Eisbad vorübergehend abkühlt, können schnelle und kraftvolle Bewegungen zunächst beeinträchtigt sein. Wer danach wieder sportlich aktiv werden will, sollte sich ausreichend aufwärmen.