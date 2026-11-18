Künstliche Intelligenz wird von Extremisten und Attentätern weltweit als digitales Werkzeug zur Planung tödlicher Gewalttaten missbraucht. Wie die britische Tageszeitung "Daily Mail" unter Berufung auf amtliche Untersuchungsakten berichtet, spielte die Technologie bereits bei Dutzenden Anschlägen mit mehr als 70 Todesopfern eine zentrale Rolle.

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Die alarmierenden Erkenntnisse stammen aus den Akten der offiziellen Untersuchung zum verheerenden Messerangriff im englischen Southport. Dort hatte ein Angreifer im Jahr 2024 bei einem Amoklauf drei junge Mädchen getötet. Im Zuge der Aufarbeitung legte der renommierte Thinktank "Tech Against Terrorism" einen umfassenden Bericht vor, der das Ausmaß des digitalen Missbrauchs dokumentiert. Demnach sei die Nutzung von KI durch gewaltbereite Akteure längst keine hypothetische Bedrohung mehr, sondern grausame Realität:

Über 30 konkrete Fälle dokumentieren, wie KI-Systeme Attentätern als digitale Assistenten dienten

Die erfassten Gewalttaten fordern in Summe mehr als 70 Todesopfer weltweit

Allein OpenAI, der US-Konzern hinter dem bekannten Chatbot ChatGPT, meldete im dritten Quartal 2025 mehr als 200 verdächtige Fälle an Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden

Weltweite Anschläge mit KI-Unterstützung

Die dokumentierten Fälle ziehen sich quer über den gesamten Globus und offenbaren, wie flexibel die Sprachmodelle von Tätern instrumentalisiert werden. Beim Anschlag mit einer Autobombe nahe dem historischen Roten Fort im indischen Delhi, bei dem elf Menschen starben, kam künstliche Intelligenz ebenso zum Einsatz wie bei einem Aufsehen erregenden Vorfall in den USA:

Bombenbau in Las Vegas: Bei der Explosion eines Tesla Cybertrucks vor dem renommierten "Trump Hotel" in Las Vegas im Jänner 2025 nutzte ein ehemaliger Soldat ChatGPT gezielt zur Konstruktion seines Sprengsatzes.

Bei der Explosion eines Tesla Cybertrucks vor dem renommierten "Trump Hotel" in Las Vegas im Jänner 2025 nutzte ein ehemaliger Soldat ChatGPT gezielt zur Konstruktion seines Sprengsatzes. Grundriss-Pläne für Amoklauf: Beim Messerangriff eines Schülers auf drei Mitschülerinnen im finnischen Pirkkala stellte ein Chatbot dem Täter detaillierte Gebäudepläne der Schule zur Verfügung.

Beim Messerangriff eines Schülers auf drei Mitschülerinnen im finnischen Pirkkala stellte ein Chatbot dem Täter detaillierte Gebäudepläne der Schule zur Verfügung. Logistische Unterstützung: Digitale Assistenten werden verwendet, um Tatorte systematisch auszukundschaften, logistische Abläufe zu planen und tödliche Konstruktionsanleitungen zu verfeinern.

Dramatische Sicherheitslücken bei Tests

Die Schutzvorkehrungen der führenden Technologie-Konzerne weisen nach wie vor erhebliche Defizite auf. Wie Recherchen der "Daily Mail" ergaben, verweigerte ChatGPT in einem standardisierten Testlauf bei gerade einmal 48 Prozent der Anfragen Auskünfte darüber, wie ein Anschlag vorbereitet und ausgeführt werden kann – in mehr als der Hälfte der Fälle lieferte das System also bedenkliche Informationen.

Adam Hadley, der Direktor von "Tech Against Terrorism", warnte eindringlich vor den Schwachstellen der aktuellen Systeme: "Chatbots entwickeln sich zu Anschlagscoachs." Zwar verfügten einige Anbieter über durchaus solide Schutzfilter, viele andere Plattformen am Markt wiesen jedoch kaum funktionierende Hürden auf. Sicherheitsbehörden fordern daher verstärkte Anstrengungen der Tech-Unternehmen, um den Missbrauch von KI für extremistische Gewalttaten wirksam zu unterbinden.