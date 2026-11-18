Dramatische Szenen auf Lufthansa-Flug LH687: Auf dem Weg von Tel Aviv nach Frankfurt musste ein Airbus A321neo in Belgrad außerplanmäßig landen.

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Ein Flugbegleiter hatte zuvor versehentlich Sesam gegessen und einen lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock erlitten. Nur das schnelle Eingreifen eines mitreisenden Arztes verhinderte eine Tragödie in 10.000 Metern Höhe.

Wettlauf gegen die Zeit

Rund zweieinhalb Stunden nach dem Start am Sonntagabend begannen die Probleme: Das Crewmitglied verzehrte unwissentlich eine Mahlzeit mit Sesam. Binnen kürzester Zeit zeigte der Mann schwere Symptome – geschwollene Lippen, ein rapider Blutdruckabfall und mehrfache Bewusstlosigkeit.

Ein glücklicher Zufall rettete dem Flugbegleiter vermutlich das Leben: Unter den Passagieren befand sich der israelische Intensivmediziner Dr. Uriel Trahtemberg. Gemeinsam mit weiteren mitreisenden Ärzten übernahm er sofort die Erstversorgung und verabreichte dem Patienten Adrenalin aus dem Notfallkoffer der Maschine.

Irrflug mit Tankstopp in Wien. © oe24

Sofortiger Sinkflug

Da die Wirkung von Adrenalin jedoch nur begrenzt anhält und der Zustand des Mannes kritisch blieb, drängte Dr. Trahtemberg im Cockpit auf eine unverzügliche Landung. Die Piloten reagierten sofort, leiteten einen raschen Sinkflug ein und setzten die Maschine gegen 20:15 Uhr in der serbischen Hauptstadt Belgrad auf.

Der Flugbegleiter wurde noch auf dem Rollfeld von Rettungskräften übernommen und in ein Krankenhaus gebracht. Zum aktuellen Gesundheitszustand ihres Mitarbeiters macht die Lufthansa aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes derzeit keine Angaben.

Irrflug mit Tankstopp in Wien

Für die Passagiere an Bord zog der medizinische Notfall eine lange Odyssee nach sich: In Belgrad musste zunächst eine neue Besatzung eingeflogen werden, bevor die Maschine wieder abheben konnte. Da der Airbus A321neo vor Ort nicht betankt werden konnte, legte der Flug einen zusätzlichen Tankstopp in Wien ein. Erst am Montagmorgen gegen 5:16 Uhr – und damit mit vielen Stunden Verspätung – erreichten die Reisenden schließlich ihr Ziel in Frankfurt.