Mit deutlichen Worten warnt Prinz Harry vor einer akuten Kriegsgefahr durch Russland und erklärt sich zur Rückkehr an die Front bereit. Großbritannien befinde sich de facto längst im Konflikt mit Moskau, weshalb die gesamte westliche Gesellschaft alarmiert sein müsse.

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Prinz Harry hat nach einem überraschenden Besuch in der kriegsgebeutelten Ukraine mit einer dramatischen Ankündigung aufhorchen lassen. In einem Podcast erklärte der Herzog von Sussex, dass er im Ernstfall sofort wieder in den Militärdienst eintreten würde, um gegen die russische Bedrohung zu kämpfen.

Klare Botschaft: "Wir sollten alle nervös sein"

Während einer Reise in die westukrainische Metropole Lemberg sprach Harry im Podcast "Ukraine: The Latest" der britischen Tageszeitung "The Telegraph". Dabei stellte er klar, dass er ohne zu zögern wieder an die Waffe greifen würde, sollte Großbritannien seine Unterstützung anfordern. Die Welt befinde sich in einer hochgradig gefährlichen Lage. Man könne enorm viel von der Ukraine und ihrem Abwehrkampf lernen.

Harry mahnte die westliche Öffentlichkeit zur Wachsamkeit und richtete einen unmissverständlichen Appell an ehemalige Soldaten:

Bereitschaft zum Dienst: Sollte die Notwendigkeit bestehen und er einberufen werden, stehe er zu hundert Prozent bereit, um Seite an Seite mit Veteranen und aktiven Soldaten für sein Land einzustehen.

Sollte die Notwendigkeit bestehen und er einberufen werden, stehe er zu hundert Prozent bereit, um Seite an Seite mit Veteranen und aktiven Soldaten für sein Land einzustehen. Ernsthafte Bedrohungslage: Nach Einschätzung des Herzogs müsse jeder Bürger angesichts der russischen Aggression alarmiert sein; wer gedient habe, müsse auf eine Rückkehr an die Front vorbereitet sein.

Nach Einschätzung des Herzogs müsse jeder Bürger angesichts der russischen Aggression alarmiert sein; wer gedient habe, müsse auf eine Rückkehr an die Front vorbereitet sein. Kriegszustand ohne Granaten: Auch wenn derzeit keine Raketen auf britisches Territorium niedergehen, bedeute das keineswegs, dass man sich nicht längst im Krieg mit dem Regime von Wladimir Putin befinde.

Militärische Vergangenheit und Kritik an Memoiren

Der Herzog von Sussex blickt auf eine zehnjährige Laufbahn bei den britischen Streitkräften zurück, in der er zwei Einsätze in Afghanistan absolvierte. In seiner Autobiografie "Spare" hatte er detailliert geschildert, als Bordschütze eines Apache-Kampfhubschraubers 25 Taliban-Kämpfer getötet zu haben. Diese Offenheit brachte ihm seinerzeit harsche Kritik von hochrangigen Militärs ein. Seine aktuellen Warnungen decken sich mit Alarmrufen der britischen Regierung: Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte kürzlich, Großbritannien müsse sich innerhalb von 1.000 Tagen auf einen Krieg vorbereiten, da Russland seine Rüstung massiv hochfahre und spätestens 2030 zuschlagen könne. Die Londoner Regierung startete parallel eine Notfall-Kampagne und riet der Bevölkerung, Vorräte für drei Tage wie Wasser, haltbare Lebensmittel, Kurbelradios und Bargeld anzulegen, um sich gegen Angriffe auf die Infrastruktur zu wappnen.

Breitseite gegen Trump und Hoffnung auf Kurswechsel

Im Interview sparte Harry auch die geopolitische Lage in den USA nicht aus und teilte gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump aus, dessen Rückhalt für Kiew ins Wanken geraten war. Nach den schweren Niederlagen der Republikaner bei den Zwischenwahlen setzt Harry auf den Amtsantritt der Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat im kommenden Jänner:

Harry betonte eine tiefe Kluft zwischen der US-Bevölkerung, deren Unterstützung für die Ukraine ungebrochen hoch sei, und einer Administration, die eine andere Haltung einnehme.

Ab Jänner würden sich die Machtverhältnisse verschieben, worauf man sich freuen dürfe.

Europa zeige eine geschlossene Front, und eine stärkere Rückendeckung aus den USA sei nun unverzichtbar.

Besuch bei Kriegsversehrten in Lemberg

Für Harry war es bereits der vierte Besuch in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands. Ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj fand dieses Mal nicht statt. Stattdessen trat Harry in Lemberg bei einer medizinischen Fachtagung der Reha-Klinik "Superhumans" auf und traf verwundete Veteranen. Vor Ort sprach er den Kämpfern Mut zu: "Sie werden diesen Krieg gewinnen." Gleichzeitig betonte er, dass die Ukraine im kommenden Jahr mit 60 Teilnehmern die größte Mannschaft ihrer Geschichte zu den Invictus Games nach Birmingham entsenden werde. Angesichts von rund 1,4 Millionen ukrainischen Kriegsveteranen, von denen mehr als zehn Prozent mit schweren Behinderungen leben, versprach Harry, nach einem ukrainischen Friedenssieg ein eigenes Invictus-Turnier im Land auszurichten.