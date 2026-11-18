Das Smartphone vibriert kurz, auf dem Display erscheint eine unbekannte Nummer – und nach Geräuschen ist der Anruf wieder vorbei. Was nach einem Versehen aussieht, ist oft eine gezielte Betrugsmasche.

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Hinter den sogenannten Ping-Anrufen stecken automatisierte Computer, die Tausende Nummern gleichzeitig anwählen und nur leise Geräusche hören lassen oder sofort wieder auflegen.

Nummern landen auf Gangster-Listen

Solange das Telefon nur klingelt oder ihr das Gespräch annehmt, passiert noch nichts. Gefährlich wird es erst, wenn ihr selbst die Rückruftaste drückt, warnt die deutsche Bundesnetzagentur.

Der Rückruf verbindet euch oft unbemerkt mit extrem teuren Mehrwert- oder Satellitennummern. Pro Minute können hier bis zu drei Euro fällig werden.

Damit ihr möglichst lange dranbleibt, spielen die Betrüger unverständliche Bandansagen, Rauschen oder angebliche Warteschleifen ab. Durch den Rückruf wissen die Betrüger, dass euer Anschluss aktiv ist. Eure Nummer landet auf speziellen Listen und wird für weitere Spam-Anrufe oder Phishing-SMS weiterverkauft.

Diese Nummern sind besonders brisant

Häufig nutzen Kriminelle ausländische Vorwahlen warnt die Budnesnetzagentur, die auf den ersten Blick wie heimische Ortsvorwahlen aussehen.

Besonders oft tauchen aktuell Nummern aus Tunesien (+216), Burundi (+257) oder Liberia (+231) auf.

Die Polizei gibt Tipps wie ihr die Probleme vermeiden könnt: Erwartet ihr keinen Anruf aus dem Ausland, ignoriert die Nummer konsequent. Habt ihr doch versehentlich zurückgerufen und hört eine Tarifansage, beendet das Gespräch sofort. Vor dem eigentlichen Verbindungsaufbau fallen in der Regel noch keine Kosten an.

Blockiert den Anrufer direkt in der Anrufliste eures Smartphones: In Österreich könnt ihr solche Nummern zudem unkompliziert über das Meldeportal der RTR (rufnummernmissbrauch.at) eintragen, damit sie schneller gesperrt werden.