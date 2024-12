Doch kein Trainer-Knaller! Magath keine Lust auf Drittligisten

Das war wohl nix mit Felix! Meistertrainer Felix Magath (71) wird wohl nicht Trainer vom deutschen Drittligisten Unterhaching.

Der dreifache deutsche Meistertrainer Felix Magath will sich noch nicht mit der dritten Liga zufrieden geben. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung soll Magath einem Angebot des abstiegsbedrohten Drittligisten SpVgg Unterhaching eine klare Absage erteilt haben. Bitter: Un das obwohl die Verhandlungen zwischen dem 71-Jährigen und Manni Schwabl, dem Präsidenten der Spielervereinigung, schon weit fortgeschritten waren.

Magath sah keine Perspektive

Letztlich fehlte dem Ex-Bayern-Coach die Perspektive auf eine Rückkehr in höhere Ligen. Der Feuerwehrmann, der zuletzt 2022 Hertha BSC vor dem Abstieg bewahrte, bleibt seiner Mission treu: Ein Comeback in der Bundesliga. Der Verein spielte zwar von 1999 bis 2001 in der Bundesliga und anschließend mehrere Jahre in der zweiten Liga, doch inzwischen geht's bergab. Der Gang in die 3. Liga, wo Unterhaching aktuell mit nur sechs Punkten Rückstand auf den rettenden 16. Platz auf dem 20. Rang liegt, war ihm einfach zu wenig.