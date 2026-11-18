Abrüstungsforderung
Nordkorea baut laut UNO-Atomwächtern Nuklearprogramm weiter aus
Wie IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Wien berichtete, wird eine bestehende Anlage im Atomzentrum Yongbyon seit September weiter ausgebaut. Die Ausweitung des Urananreicherungsprogramms sei "weiterhin höchst besorgniserregend", sagte Grossi. Pjöngjang lässt seit Jahren keine IAEA-Inspektoren mehr ins Land.
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Die Internationale Atomenergiebehörde behält die nordkoreanischen Atomanlagen aber im Blick, unter anderem mit Satellitenaufnahmen. Hoch angereichertes Uran kann zum Bau von Nuklearwaffen verwendet werden. Nordkorea treibt den Ausbau seines Atomwaffenprogramms nach offiziellen Angaben aus Pjöngjang voran.
Besitz solcher Waffen "die stärkste Garantie" für die Wahrung der Souveränität
Zuletzt betonte Außenministerin Choe Son-hui vorige Woche, dass der Besitz solcher Waffen "die stärkste Garantie" für die Wahrung der nordkoreanischen Souveränität sei. Der jüngsten Forderung der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien nach einer völligen nuklearen Abrüstung Nordkoreas erteilte Choe eine Absage.
Die Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals sollte auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump auch Thema bei seinem Gipfeltreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag in Shenzhen sein.
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