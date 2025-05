× Spargel-Fans aufgepasst: So lange gibt’s die edlen Stangen noch

Der Spargel hat Hochsaison, doch das Aus rückt gnadenlos näher. Wie lange gibt’s noch frische Stangen vom Feld und wann ist endgültig Schluss mit dem edlen Genuss? Wir verraten, was Sie jetzt wissen müssen, und wie Sie die letzten Spargel-Wochen richtig auskosten.

Jedes Jahr warten Genießer sehnsüchtig auf den Beginn der Spargelsaison. In der Regel startet sie, je nach Wetterlage, Mitte bis Ende April. Jetzt, Ende Mai, ist sie voll im Gange: Die Märkte quellen über vor frischem Spargel, Restaurants servieren kreative Spargelgerichte, und in den Supermärkten reiht sich Bund an Bund. Doch diese Zeit ist kostbar, denn die Spargelzeit endet so plötzlich, wie sie beginnt.

Spargelzeit: Warum am 24. Juni Schluss ist

Traditionell endet die Spargelernte am 24. Juni, dem Johannistag. Das hat mit dem natürlichen Wachstum der Pflanze zu tun: Die Spargelpflanze braucht nach der Erntezeit genügend Zeit, um sich zu regenerieren. Nur wenn sie den Sommer über Kraft sammeln kann, trägt sie im nächsten Jahr wieder hochwertige Stangen. Die Bauern halten sich daher streng an diesen Termin.

Warum Sie jetzt zugreifen sollten

Auch wenn Sie vielleicht schon das ein oder andere Spargelgericht genossen haben, jetzt ist die ideale Zeit, um nochmal richtig zuzuschlagen. Das Angebot ist jetzt am größten und die Qualität ist top, denn die Stangen sind zart, frisch und ausgereift. Außerdem machen saisonale Beilagen wie Kartoffeln, Erdbeeren und frischer Schinken jedes Spargelessen zum Fest. Noch etwa vier Wochen, dann ist Schluss mit dem königlichen Gemüse. Nutzen Sie den Juni also, um sich satt zu essen!

So verlängern Sie die Spargelsaison

Sie wollen auch in den nächsten Monaten nicht auf Spargel verzichten? Dann ist jetzt die Zeit zum Einfrieren: Weißer und grüner Spargel lassen sich wunderbar roh einfrieren. Einfach schälen, portionieren und luftdicht verpacken. So haben Sie auch außerhalb der Saison noch ein bisschen Frühling im Gefrierfach.