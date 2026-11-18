Die seit Oktober 2025 geltende Waffenruhe im Gazastreifen steht auf der Kippe. Erstmals seit dem Inkrafttreten des Abkommens hat das israelische Militär wieder eine Bodenoffensive gestartet – und dabei eine entscheidende Grenze überschritten.

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Im zentralen Gazastreifen sind am Mittwoch israelische Panzer vorgerückt. Augenzeugen und Anrainer berichten, dass die Truppen westlich der sogenannten "Gelben Linie" operieren, wie Agenturen berichten.

Diese Linie markiert jenes Gebiet, das bereits von Israel kontrolliert wird und rund zwei Drittel des Küstenstreifens umfasst. Durch den erneuten Vorstoß sowie anhaltende Schüsse und Panzerbeschuss sahen sich zahlreiche Familien in nahe gelegenen Notunterkünften gezwungen, erneut die Flucht zu ergreifen.

Durch den erneuten Vorstoß sowie anhaltende Schüsse und Panzerbeschuss sahen sich zahlreiche Familien in nahe gelegenen Notunterkünften gezwungen, erneut die Flucht zu ergreifen. © IMAGO/Anadolu Agency

Warum greift Israel jetzt wieder an?

Das israelische Militär begründete den Einsatz damit, gezielt gegen Infrastruktur der radikal-islamischen Hamas außerhalb der bisher kontrollierten Zonen vorzugehen. Nach Angaben der Armee habe sich die Terrororganisation zuletzt wieder neu formiert und aufgerüstet. Bei einem begleitenden Luftangriff in der Nähe des Einsatzgebietes wurde palästinensischen Sanitätern zufolge mindestens ein Mensch getötet. Zuvor waren bereits zwei weitere Menschen bei Vorfällen in Deir al-Balah und Gaza-Stadt ums Leben gekommen.

Hamas wirft Israel Sabotage des Friedensplans vor

Die Hamas sprach von einer "gefährlichen Eskalation" und einer massiven Verletzung der geltenden Waffenruhe. Die Regierung in Jerusalem versuche gezielt, das im Oktober 2025 unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Abkommen zu Fall zu bringen.

Ob der von den USA vermittelte Frieden noch zu retten ist, erscheint derzeit fraglich. Das Abkommen hatte im Herbst 2025 zwar die schweren Gefechte des Gaza-Krieges beendet, vereinzelte israelische Angriffe aber nie vollständig gestoppt.

Nun schlägt auch das zuständige Überwachungsgremium („Board of Peace“) Alarm. In einem aktuellen Bericht an den UNO-Sicherheitsrat, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, warnt das Gremium eindringlich vor einem Scheitern des Friedensplans. Die Beobachter nehmen dabei beide Konfliktparteien in die Pflicht: Sowohl Israel als auch die Hamas kämen ihren vereinbarten Verpflichtungen derzeit nicht nach.