Eine gefährliche Zuspitzung auf den Weltmeeren: Das US-Militär nimmt jetzt Schiffe ins Visier, die heimlich Fracht aus dem Iran übernehmen – und schließt dabei selbst den Einsatz von Gewalt nicht mehr aus.

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Die Spannungen im Nahen Osten verlagern sich zunehmend auf die internationalen Handelsrouten.

Wie das zuständige US-Regionalkommando (CENTCOM) bekannt gab, geht das amerikanische Militär ab sofort hart gegen sogenannte Ship-to-Ship-Transfers vor. Konkret betrifft das Schiffe, die auf offener See Ladung von Tankern oder Frachtern übernehmen, die zuvor aus dem Iran ausgelaufen sind.

Solche Umladungen auf hoher See gelten für das US-Militär ab sofort als direkter Versuch, die bestehende Seeblockade gegen den Iran zu unterlaufen.

Was betroffenen Schiffen jetzt droht

Kapitäne und Reedereien, die sich an diesen Manövern beteiligen, müssen mit drastischen Maßnahmen rechnen. Laut CENTCOM behalten sich die US-Streitkräfte vor, verdächtige Schiffe: auf offener See zu stoppen und zu durchsuchen, zur sofortigen Rückkehr zu zwingen oder komplett zu beschlagnahmen.

Brisant: Sollten sich Schiffsbesatzungen den Anweisungen der US-Marine widersetzen, droht das Militär unmissverständlich mit dem Einsatz von Waffengewalt.

Hintergrund der Blockade

Auslöser für das harte Durchgreifen ist der anhaltende Konflikt um den Iran.

Nachdem eine vorläufige Einigung zwischen Washington und Teheran gescheitert war, hatten die USA ihre Seeblockade gegen iranische Ölexporte bereits Mitte Juli wieder voll in Kraft gesetzt.

Mit der neuen Warnung soll nun verhindert werden, dass das Embargo durch Umladungen auf hoher See verschleiert wird.