Kurz vor dem mit Spannung erwarteten EU-Großbritannien-Gipfel in Brüssel kocht auf der Insel die Gerüchteküche hoch. Droht durch die neue Annäherung an Brüssel das Aus für beliebte Kult-Snacks und Ketchup-Sackerl?

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Es sind Themen, die in Großbritannien und darüber hinaus Emotionen wecken: Kartoffelchips mit Räucherspeck-Geschmack, klassische Orangenmarmelade und kleine Ketchup-Portionspackungen.

Im Vorfeld des großen Gipfeltreffens am Freitag in Brüssel sahen britische Brexit-Hardliner genau diese Alltagsprodukte in Gefahr. Ihre Befürchtung: Wenn Großbritannien wieder enger mit der Europäischen Union zusammenarbeitet, könnten strenge EU-Verbote durch die Hintertür zurückkehren.

London zieht Notbremse gegen "Brexit-Mythen"

Um die Wogen zu glätten, trat die Regierung in London nun offiziell auf die Bremse, wie Medien berichten. Weder müssten beliebte Räucherspeck-Chips aus den Supermarktregalen verschwinden, noch müsse die traditionelle Zitrus-Marmelade umbenannt werden, hieß es aus Regierungskreisen.

Auch ein Verbot von Ketchup- und Mayonnaise-Sackerln oder Wattestäbchen stehe nicht zur Debatte. Tatsächlich hatten viele Lebensmittelhersteller ihre Rezepturen und Verpackungen ohnehin längst an europäische Vorgaben angepasst, um ihre Waren weiterhin problemlos in die EU exportieren zu können.

Der britische Premierminister Andy Burnham will das Verhältnis zur EU neu aufstellen – und spricht offen von einem möglichen "großen Schritt zurück in Richtung EU". © IMAGO/ZUMA Press

Worum es in Brüssel wirklich geht

Hinter dem kuriosen Streit um Snacks und Aufstriche steckt ein politisches Großprojekt. Der britische Premierminister Andy Burnham will das Verhältnis zur EU neu aufstellen – und spricht offen von einem möglichen "großen Schritt zurück in Richtung EU".

Das Ziel: Handelsbarrieren abbauen, die Wirtschaft ankurbeln und die hohen Lebenshaltungskosten für die Menschen im Land senken.

Beim Gipfel am Freitag trifft Burnham auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa.

Auf dem Tisch liegen mehrere Abkommen: Großbritannien soll EU-Standards bei Pestiziden, Tierwohl und Kennzeichnung anerkennen. Im Gegenzug würden teure und langwierige Grenzkontrollen für Agrarprodukte wegfallen.

Eine engere Verknüpfung soll Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals entlasten. Außerdem wollen London und Brüssel bei Verteidigungs- und Sicherheitsfragen künftig wieder deutlich enger kooperieren.

Kein EU-Beitritt in Sicht

Obwohl Umfragen regelmäßig zeigen, dass eine Mehrheit der Britinnen und Briten den Brexit mittlerweile bereut, bleibt ein echter EU-Wiedereintritt vorerst tabu.

Selbst innerhalb von Burnhams eigener Labour-Partei ist das Thema hochumstritten. Der Gipfel am Freitag dürfte dennoch zeigen, wie weit London bereit ist, sich Brüssel wieder anzunähern – ganz ohne Verzicht auf Räucherspeck-Chips.