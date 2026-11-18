Riesen-Leck
Datenschützer nehmen jetzt Deutsche Bank ins Visier
Es ist einer der größten Datenabflüsse der jüngeren Bankengeschichte: Whistleblower haben Medien wie dem Spiegel, dem ZDF sowie der New York Times über 15 Millionen vertrauliche Dateien der Deutschen Bank zugespielt.
Darunter befinden sich mehr als neun Millionen E-Mails, Präsentationen und Kalendereinträge. Nun hat der Vorfall ein behördliches Nachspiel.
Medien gelangten in Besitz interner Dokumente
Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel gab in einem Interview mit dem "Handelsblatt" am Mittwoch bekannt, eine Untersuchung gegen das Geldhaus mit Sitz in Frankfurt eingeleitet zu haben. Dabei gehe es um mögliche Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Die Prüfer wollen wissen, ob die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen der Bank ausgereicht haben, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
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Nach der DSGVO müssen Datenpannen in der Regel binnen 72 Stunden gemeldet werden. Die Behörde prüft, ob die Bank dieser Pflicht fristgerecht und vollständig nachgekommen ist. Auf dem Prüfstand steht auch, ob betroffene Kundinnen und Kunden unverzüglich über den Abfluss ihrer Daten informiert wurden.
Brisante Inhalte belasten die Bank
Das Datenleck sorgt nicht nur wegen seiner schieren Größe für Aufsehen, sondern auch wegen der Inhalte. Die geleakten Dokumente werfen ein Schlaglicht auf mutmaßliche Mängel bei internen Kontrollen sowie auf umstrittene Kundenbeziehungen – unter anderem zu russischen Oligarchen, Jeffrey Epstein und Donald Trump.
Das Geldhaus selbst zeigt sich kooperativ und betont, bereits gehandelt zu haben. Laut einer Stellungnahme habe man die zuständigen Behörden – einschließlich der Datenschutzaufsicht – vorsorglich über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.
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