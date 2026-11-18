Mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank sind an die Öffentlichkeit gelangt. Jetzt schaltet sich der hessische Datenschutzbeauftragte ein.

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Es ist einer der größten Datenabflüsse der jüngeren Bankengeschichte: Whistleblower haben Medien wie dem Spiegel, dem ZDF sowie der New York Times über 15 Millionen vertrauliche Dateien der Deutschen Bank zugespielt.

Darunter befinden sich mehr als neun Millionen E-Mails, Präsentationen und Kalendereinträge. Nun hat der Vorfall ein behördliches Nachspiel.

Medien gelangten in Besitz interner Dokumente

Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel gab in einem Interview mit dem "Handelsblatt" am Mittwoch bekannt, eine Untersuchung gegen das Geldhaus mit Sitz in Frankfurt eingeleitet zu haben. Dabei gehe es um mögliche Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Die Prüfer wollen wissen, ob die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen der Bank ausgereicht haben, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Nach der DSGVO müssen Datenpannen in der Regel binnen 72 Stunden gemeldet werden. Die Behörde prüft, ob die Bank dieser Pflicht fristgerecht und vollständig nachgekommen ist. Auf dem Prüfstand steht auch, ob betroffene Kundinnen und Kunden unverzüglich über den Abfluss ihrer Daten informiert wurden.

Epstein und sein Netzwerk unterhielten mehr als 40 Konten bei dem Geldhaus. © HO / New York State Sex Offender Registry / AFP

Brisante Inhalte belasten die Bank

Das Datenleck sorgt nicht nur wegen seiner schieren Größe für Aufsehen, sondern auch wegen der Inhalte. Die geleakten Dokumente werfen ein Schlaglicht auf mutmaßliche Mängel bei internen Kontrollen sowie auf umstrittene Kundenbeziehungen – unter anderem zu russischen Oligarchen, Jeffrey Epstein und Donald Trump.

Das Geldhaus selbst zeigt sich kooperativ und betont, bereits gehandelt zu haben. Laut einer Stellungnahme habe man die zuständigen Behörden – einschließlich der Datenschutzaufsicht – vorsorglich über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.