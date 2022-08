Ex-Weltmeisterin stürzt am Mont Blanc in den Tod

Frankreich. Die französische Skibergsteig-Weltmeisterin Adèle Milloz (†26) ist tot. Die Französin und eine weitere Person – offenbar eine 30 Jahre alte Freundin – wurden am Wochenende leblos am Mont Blanc geborgen. Der Unfall ereignete sich auf der Chamonix-Seite des Berges – auf einer klassischen Bergsteigerroute. Bergsteiger alarmierten die französische Gendarmerie, nachdem sie die Leichen in etwa 3.000 Metern Höhe gefunden hatten, wie "Daily Mail" berichtet.

