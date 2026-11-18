Teure Niederlage für den bekannten Sport-Streamingdienst: Das Oberlandesgericht Hamm hat jetzt eine historische Entscheidung gefällt.

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Paukenschlag im deutschen Verbraucherschutz: Erstmals in der Geschichte des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm ein sogenanntes "stattgebendes Abhilfegrundurteil erlassen."

Das heißt konkret: Die einseitigen Erhöhungen der Monats- und Jahresabonnements durch den Streaminganbieter seit 2021 waren nicht rechtens. Das teilte die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in einer Aussendung mit.

Nutzer, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, können nun damit rechnen, einen Teil ihrer gezahlten Streamingbeiträge zurückzuerhalten.

Ein "historischer Schritt" im Verbraucherschutz

Das Gericht selbst unterstreicht in der Aussendung, wie weitreichend die Entscheidung war. In der aussendugn heißt es: "Mit diesem Urteil hat das Gericht ein neues Kapitel im kollektiven Verbraucherschutzrecht aufgeschlagen."

Für DAZN dürfte das Verfahren laut Medienberichten damit kostspielige Folgen haben – und für Verbraucher ein starkes Signal gegen intransparente Preisanpassungen bei Streamingdiensten senden.

Anspruch haben ausschließlich die knapp 8.800 bis 9.000 Verbraucher, die sich bis zum Stichtag (25. September 2026) im Klageregister beim Bundesamt für Justiz angemeldet haben. Eine nachträgliche Anmeldung ist nicht mehr möglich, berichtet das "WDR".

Erstattet wird der Unterschied zwischen dem ursprünglich vereinbarten Abo-Preis – z. B. 11,99 Euro bzw. 14,99 Euro im Monat – und dem einseitig erhöhten Preis – bis zu 29,99 Euro – aus den Jahren 2021 und 2022. Zusätzlich sprach das Gericht den Kunden auch noch die Zinsen zu.