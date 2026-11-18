MONA stellte 2009 als erste Molkerei Europas vollständig auf pflanzliche Produkte um. Heute füllt der Betrieb in Oberwart für SPAR mehr als 20 Pflanzendrinks und Cuisines ab.

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Im Kaffee, im Müsli oder beim Kochen gehören pflanzliche Milchalternativen für viele zum Alltag. Im Lebensmittelhandel zählt die Kategorie zu den stark wachsenden Sortimenten. Viele der Pflanzendrinks und pflanzlichen Kochcremes, die SPAR unter seinen Eigenmarken verkauft, kommen aus dem Südburgenland. Seit mehr als 15 Jahren entwickelt der Händler das Sortiment gemeinsam mit MONA Naturprodukte weiter.

SPAR und MONA Naturprodukte mit Geschäftsführer Wolfgang Goldenitsch verbindet eine jahrelange Partnerschaft rund um die Produktion von Pflanzendrinks. © Spar/Erik Lösch

Von der Molkereigenossenschaft zum Vorreiter

Die Geschichte des Betriebs reicht bis 1926 zurück, als Oberwarter Bauern eine Molkereigenossenschaft gründeten. Ende der 1990er-Jahre nahm das Unternehmen erste pflanzliche Alternativen in die Produktion auf. Der Bereich wuchs schrittweise, bis MONA 2009 die Herstellung vollständig auf pflanzliche Produkte umstellte. "SPAR gehörte zu den ersten Handelspartnern, die das Potenzial pflanzlicher Alternativen erkannt haben. Für erfolgreiche SPAR-Marken braucht es neben gleichbleibend hoher Qualität auch den Mut, gemeinsam neue Produkte auf den Weg zu bringen", erklärt Wolfgang Goldenitsch, Geschäftsführer von MONA Naturprodukte.

Barista-Soja, Bio-Pistazie und Kochcremes

Aus der Zusammenarbeit gingen der SPAR Soja Drink Barista für Kaffeespezialitäten, der SPAR Natur*pur Bio-Pistazien-Drink sowie die veganen Bio-Cuisines von SPAR Veggie auf Kokos- und Haferbasis hervor. Auch den ungesüßten SPAR Natur*pur Bio-Reis-Kokos-Drink und den S-BUDGET Haferdrink stellt MONA in Oberwart her.

Für das Bio-Sortiment verarbeitet MONA Rohstoffe aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft ohne Einsatz von Gentechnik. Die Sojabohnen stammen ausschließlich aus Österreich, ein großer Teil von landwirtschaftlichen Betrieben in der Nähe des Werks. Bei neuen Produkten bringt MONA seine Erfahrung in der Rezeptentwicklung, Rohstoffauswahl und Verarbeitung ein. SPAR steuert bei, welche Produkte Kundinnen und Kunden nachfragen und wie sich der Markt entwickelt.

Mehr als 100 Beschäftigte in Oberwart

Aus dieser Zusammenarbeit gingen unter anderem der SPAR Soja Drink Barista, der SPAR Natur*pur Bio-Pistazien-Drink als pflanzliches Trendgetränk sowie die SPAR Veggie vegane Bio-Cuisines auf Kokos- und Haferbasis zum Kochen und Verfeinern hervor. © Spar/Erik Lösch

2014 investierte MONA rund 1,35 Millionen Euro in den Ausbau am Standort. Mit einer neuen Abfüllanlage, einer Anlage zur Herstellung von Sojadrinks und einer Spezialinstallation zur Geschmacksverbesserung verdoppelte das Unternehmen seine Produktionskapazität auf 40 Millionen Liter im Jahr. Heute beschäftigt MONA in Oberwart mehr als 100 Mitarbeitende. SPAR betreibt im Burgenland 47 Märkte mit insgesamt 1.370 Mitarbeitenden. Österreichweit lässt der Händler rund 3.300 Eigenmarkenprodukte im Inland herstellen.