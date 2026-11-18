Die Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent.

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Wien. Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die seit Anfang Oktober geltende erweiterte Spritpreisbremse gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker am Mittwoch bekannt.

Video zum Thema Teuerung Inflation weiter bei 3,6 Prozent © oe24

Wichtigster Inflationstreiber blieb der Bereich Verkehr, dem auch die Spritpreise zugerechnet werden. Diese lagen um rund ein Drittel höher als im Vorjahresmonat, wären aber ohne Preisbremse noch weiter nach oben geschnellt. Die Teuerung im gesamten Verkehrssektor lag im Durchschnitt bei 9,4 Prozent, etwas weniger als im September (10 Prozent), wobei sich vor allem die Inflation bei Flugticketpreisen (plus 6,0 Prozent) abschwächte.

Lebensmittel verbilligten sich

Ausgleichend im Sinne der Gesamtinflation hätten wiederum niedrigere Lebensmittelpreise gewirkt. "Vor allem Fleisch und Gemüse waren etwas günstiger als vor einem Jahr", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die Preise für Nahrungsmittel fielen durchschnittlich um 0,8 Prozent, nachdem sie im September noch um 0,4 Prozent gestiegen waren.

Bei den Preisen für Haushaltsenergie gab es einen Anstieg um 7,3 Prozent, nach 4,7 Prozent im September. Ausschlaggebend dafür war ein stärkerer Preisauftrieb bei Gas (plus 16,2 Prozent). Außerdem dämpften die Strompreise die Inflation weniger als zuletzt (minus 7 Prozent gegenüber minus 9,3 Prozent im September), Heizöl stieg zum Vorjahr gar um 70 Prozent, hieß es von der Statistik Austria.

Der Preis für den täglichen Einkauf im Oktober - enthalten im sogenannten "Mikrowarenkorb" sind etwa Lebensmittel - sei gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent gesunken. Das Preisniveau für den wöchentlichen Einkauf ("Miniwarenkorb") stieg allerdings um 5,3 Prozent, zumal hier die Preise an den Zapfsäulen Teil der Rechnung sind.