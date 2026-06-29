Neuer "Patrioten"-Pass: Trump zeigt neues US Reisedokument

US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen: Anlässlich des 250. Gründungstags der USA führt er einen neuen, limitierten Reisepass ein – inklusive eigenem Porträt.

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Der neue Pass soll laut Ankündigung des US-Außenministeriums ab dem kommenden Montag, 6. Juli, offiziell erhältlich sein. US-Präsident Donald Trump hat das limitierte Reisedokument, das ein Bild von ihm selbst enthält, zum anstehenden großen Jubiläum des Landes präsentiert. "Der neue Reisepass der USA, der aussagt: 'Willkommen, aber benehmt euch!'", erklärte Trump am vergangenen Freitag auf seinem Onlinedienst Truth Social, wo er zeitgleich ein Foto des Dokuments veröffentlichte. Für Reisende aus Österreich oder internationale Beobachter ist dieser Schritt ein absolut ungewöhnlicher Vorgang in der modernen Geschichte von Staatsdokumenten.

Finsterer Blick und Unterschrift

Das Design des neuen Passes fällt auf: Das gedruckte Bild zeigt Trump mit einem betont finsteren Blick, wie er sich auf seinen Schreibtisch stützt. Zudem ist seine persönliche Unterschrift auf der Seite zu sehen. Im Hintergrund der Seite ist der historische Text der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung abgedruckt. Das verwendete Bild scheint dabei auf einem offiziellen Porträt zu basieren, welches vom Fotografen des Weißen Hauses, Daniel Torok, angefertigt wurde. Auf der direkt darauffolgenden Passseite befindet sich ein bekanntes Gemälde, das die historische Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 künstlerisch darstellt.

Weißes Haus feiert "Patrioten-Pass"

© Getty Images

Das Weiße Haus zog kurz nach Trumps Post nach, veröffentlichte ebenfalls eine Grafik des Dokuments und betitelte das Projekt offiziell als "Patrioten-Pass". Das zuständige US-Außenministerium reagierte zunächst zwar nicht auf eine direkte Bitte um Stellungnahme, hatte jedoch bereits im Vorfeld die Einführung eines neuen Reisepasses für Anfang Juli angekündigt.

Die Neugestaltung reiht sich nahtlos in die aktuellen und umfassenden Bemühungen des US-Präsidenten ein, sich im Land zu verewigen. Dies gelingt ihm sonst unter anderem durch gezielte Namensänderungen von staatlichen Gebäuden und Institutionen. Mit dem neuen Dokument wird er nun der allererste amtierende Präsident der Geschichte sein, der auf den Reisedokumenten der eigenen US-Bürger abgebildet ist.