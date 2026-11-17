Der gefallene Nvidia-Mitbegründer Jensen Huang bricht sein Schweigen und gesteht gravierende Fehler in seinem Privatleben ein. Während der Druck wegen mutmaßlicher Schmuggel-Geschäfte mit China und einer bevorstehenden Kongress-Aussage wächst, spekuliert der Ex-Boss bereits offen über ein Comeback.

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Nach seinem dramatischen Rücktritt meldet sich der langjährige Nvidia-Lenker Jensen Huang erstmals öffentlich zu Wort. In einer emotionalen Stellungnahme räumt der Konzernmitbegründer schwere persönliche Verfehlungen ein und signalisiert zugleich seine Bereitschaft, wieder an die Spitze des US-Technologiekonzerns zurückzukehren.

Emotionales Statement auf X und Bekenntnis zum Lebenswerk

In seiner auf der Plattform X publizierten Erklärung wandte sich Jensen Huang direkt an die Öffentlichkeit und die Belegschaft des Halbleiter-Schwergewichts aus Santa Clara. Die vergangenen Tage seien von einer Welle der Anteilnahme geprägt gewesen. In der vergangenen Woche sei er überwältigt gewesen von der Liebe und Unterstützung von Freunden, Branchenkollegen und Menschen, die er noch nie zuvor getroffen habe.

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Gleichzeitig betonte Huang die herausragende Bedeutung des Unternehmens für seinen persönlichen Werdegang:

"Nvidia war mein Lebenswerk", stellte der ehemalige Konzernchef unmissverständlich klar.

Es sei für ihn "ein Privileg und eine Ehre" gewesen, den Weltkonzern gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen über Jahrzehnte hinweg aufzubauen.

"Nirgendwo außer in Amerika wäre ein Unternehmen wie Nvidia möglich gewesen", so das Lob an den heimischen Wirtschaftsstandort.

Geständnis privater Verfehlungen und Angebot an den Verwaltungsrat

Hinter den warmen Worten steht jedoch das offene Eingeständnis gravierender Fehler. Huang betonte, dass er den hohen Ansprüchen, die an jede Führungskraft im Konzern gestellt werden, nicht gerecht geworden sei. Er habe in seinem Privatleben gravierende Fehlentscheidungen getroffen und dem Verwaltungsrat massive Probleme bereitet. Diese Entwicklung bedauere er zutiefst und stehe vollständig zu seinen Fehlern.

Trotz der laufenden Turbulenzen streckt Huang nun die Hand nach dem Chefsessel aus: Wenn das Kontrollgremium entscheide, dass seine Rückkehr im besten Interesse der Aktionäre, der Belegschaft, des gesamten Unternehmens sowie Amerikas liege, wäre es ihm eine Ehre, diesem Ruf zu folgen und das Amt des CEO erneut zu übernehmen. Prominente Fürsprecher hat der Manager bereits auf seiner Seite: Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Tesla-Chef Elon Musk sprachen sich öffentlich für ein Comeback Huangs aus.

Brisante China-Verbindungen und Anhörung vor dem US-Kongress

Während die Führungsfrage die Wall Street in Atem hält, verschärft sich die politische Dimension des Skandals zusehends. Der US-Kongress verlangt umfassende Aufklärung über die Vorgänge im Konzernumfeld. Am 1. Dezember muss sich Huang vor mehreren Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses einer Befragung stellen.

Die zentralen Untersuchungspunkte der US-Behörden im Überblick:

Ermittelt wird, ob Huang und Nvidia der Volksrepublik China unerlaubten Zugang zu hochmodernen US-Mikrochips verschafft haben.

Im Fokus steht die Beziehung zu Alice Huang (die nicht mit ihm verwandt ist), welcher Spionageaktivitäten für Peking vorgeworfen werden.

Alice Huang leitete zuvor das Technologieunternehmen "Megaspeed", das im dringenden Verdacht steht, sanktionierte Nvidia-Hochleistungschips illegal nach China geschmuggelt zu haben.

Ehe-Bruch nach 40 Jahren und personelle Neuaufstellung

Abseits der geopolitischen Tragweite wiegen die privaten Enthüllungen schwer. Huang ist seit über vierzig Jahren mit seiner Ehefrau Lori verheiratet. Neben dem Verhältnis mit Alice Huang betrog der Gründer seine Gattin mit mindestens zwei weiteren Frauen. An seine Familie gerichtet erklärte er reumütig, er liebe sie und werde den Rest seines Lebens damit verbringen, sich ihre Liebe wieder zu verdienen.

An der Konzernspitze führt derzeit Interimschefin Colette Kress die Geschäfte des wertvollen Chipherstellers. Sie steht vor der Herausforderung, den Betrieb ohne den charismatischen Gründer stabil zu halten. Um das Vertrauen der Aufsichtsbehörden wiederherzustellen, richtete der Verwaltungsrat einen neuen Sonderausschuss ein: Dieser kontrolliert ab sofort die strikte Einhaltung aller Exportbestimmungen und Richtlinien der nationalen Sicherheit.