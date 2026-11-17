Einst plante René Benko Luxus-Kaufhäuser und spektakuläre Immobilienprojekte in Toplagen. Dann kam die Signa-Pleite. Zurück blieben teure Baustellen, unfertige Gebäude und geplatzte Prestigepläne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

René Benko galt lange als einer der mächtigsten Immobilienunternehmer Europas. Mit seiner Signa-Gruppe kaufte er Gebäude in begehrten Innenstadtlagen, plante spektakuläre Neubauten und wollte aus alten Immobilien luxuriöse Aushängeschilder machen. Doch mit dem Zusammenbruch des Konzerns platzten zahlreiche Vorhaben.

Heute sind viele der einstigen Prestigeprojekte noch immer nicht fertiggestellt. Andere haben mittlerweile neue Eigentümer gefunden oder wurden sogar abgerissen. Besonders deutlich zeigt sich das Ausmaß der Signa-Pleite bei den großen Immobilienprojekten.

Wiens Luxus-Kaufhaus wurde abgerissen

Ein besonders prominentes Beispiel ist das geplante Kaufhaus Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße. Benko wollte dort einen Luxus-Tempel schaffen, der mit internationalen Topadressen wie Harrods in London mithalten sollte. Das Projekt sollte nicht nur ein exklusives Einkaufserlebnis bieten, sondern auch das Image der Signa stärken.

Das ehemalige Lamarr-Projekt der Signa in der Mariahilfer Straße in Wien heißt nun "Grand Museum Residences". © APA/GEORG HOCHMUTH

Doch dazu kam es nie. Nach der Insolvenz wurde das bereits errichtete, aber nie eröffnete Kaufhaus wieder abgerissen. Heute befinden sich hinter der sichtbaren Fassade eine leere Fläche und eine Baugrube. Aus dem geplanten Prestigeprojekt wurde eine der bekanntesten Wiener Signa-Bauruinen.

Baustellen statt großer Pläne

Auch außerhalb Österreichs hinterließ die Signa-Gruppe unfertige Großprojekte. In Hamburg steht etwa der Elbtower seit dem Zusammenbruch des Konzerns still. Das geplante Hochhaus sollte zu den höchsten Gebäuden Deutschlands zählen. Inzwischen gibt es neue Pläne für eine Fertigstellung – allerdings in kleinerer Form. Noch gibt es Streit mit der Stadt über die weitere Bebauung.

In Hamburg steht etwa der Elbtower seit dem Zusammenbruch des Konzerns still. © Getty Images

In München wurde der Umbau der Alten Akademie gestoppt. Das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert war 2013 von Signa übernommen worden. Für das Erbbaurecht soll Benkos Konzern damals 230 Millionen Euro bezahlt haben. Mittlerweile hat die OPES-Gruppe die Immobilie gekauft. Die Baustelle ist damit aber noch nicht automatisch Geschichte.

Auch in Berlin stockt ein Benko-Projekt

Am Berliner Hermannplatz wollte Benko das Karstadt-Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Stararchitekt David Chipperfield lieferte dafür einen Entwurf. Die Signa-Insolvenz machte den Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Die Immobilie ist laut dem Bericht weiterhin Teil der Insolvenzmasse, ein Verkauf zieht sich hin.

Am Berliner Hermannplatz wollte Benko das Karstadt-Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen. © ullstein bild via Getty Images

Die einstigen Prestigeprojekte zeigen, wie weit die Pläne der Signa-Gruppe reichten – und wie viel davon nach dem Zusammenbruch des Konzerns übrig blieb.